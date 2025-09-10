#АЭС в Казахстане
Спорт

Кто из боксеров Казахстана выступит в Ливерпуле 10 сентября

Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 07:33 Фото: Instagram/graf.vp
Стали известны казахстанские участники Чемпионата мира по боксу седьмого соревновательного дня, сообщает Zakon.kz.

10 сентября в Ливерпуле в рамках дневной и вечерней сессий состоятся четвертьфинальные поединки. От Казахстана на ринг выйдут сразу 13 боксеров:

  • шесть в дневной сессии;
  • семь боксеров в вечерней сессии.

Дневная сессия стартует в 15:00, где выступят: Виктория Графеева, Ельдана Талипова, Махмуд Сабырхан, Торехан Сабырхан, Нурбек Оралбай и Сагындык Тогамбай.

Вечерняя сессия начнется в 22:00. На ринг выйдут: Алуа Балкибекова, Карина Ибрагимова, Аида Абикеева, Гульсая Ержан, Бейбарыс Жексен, Ертуган Зейнуллинов и Айбек Оралбай.

9 сентября казахстанские спортсмены одержали уверенные победы в первых поединках чемпионата мира.

Фото Алия Абди
Алия Абди
