Кто из боксеров Казахстана выступит в Ливерпуле 10 сентября

Стали известны казахстанские участники Чемпионата мира по боксу седьмого соревновательного дня, сообщает Zakon.kz.

10 сентября в Ливерпуле в рамках дневной и вечерней сессий состоятся четвертьфинальные поединки. От Казахстана на ринг выйдут сразу 13 боксеров:

шесть в дневной сессии;

семь боксеров в вечерней сессии.

Дневная сессия стартует в 15:00, где выступят: Виктория Графеева, Ельдана Талипова, Махмуд Сабырхан, Торехан Сабырхан, Нурбек Оралбай и Сагындык Тогамбай.

Вечерняя сессия начнется в 22:00. На ринг выйдут: Алуа Балкибекова, Карина Ибрагимова, Аида Абикеева, Гульсая Ержан, Бейбарыс Жексен, Ертуган Зейнуллинов и Айбек Оралбай.

9 сентября казахстанские спортсмены одержали уверенные победы в первых поединках чемпионата мира.