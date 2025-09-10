Кто из боксеров Казахстана выступит в Ливерпуле 10 сентября
Фото: Instagram/graf.vp
Стали известны казахстанские участники Чемпионата мира по боксу седьмого соревновательного дня, сообщает Zakon.kz.
10 сентября в Ливерпуле в рамках дневной и вечерней сессий состоятся четвертьфинальные поединки. От Казахстана на ринг выйдут сразу 13 боксеров:
- шесть в дневной сессии;
- семь боксеров в вечерней сессии.
Дневная сессия стартует в 15:00, где выступят: Виктория Графеева, Ельдана Талипова, Махмуд Сабырхан, Торехан Сабырхан, Нурбек Оралбай и Сагындык Тогамбай.
Вечерняя сессия начнется в 22:00. На ринг выйдут: Алуа Балкибекова, Карина Ибрагимова, Аида Абикеева, Гульсая Ержан, Бейбарыс Жексен, Ертуган Зейнуллинов и Айбек Оралбай.
9 сентября казахстанские спортсмены одержали уверенные победы в первых поединках чемпионата мира.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript