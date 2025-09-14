Алуа Балкибекова принесла Казахстану еще одно "золото" на ЧМ в Великобритании
Представительница команды Казахстана по боксу Алуа Балкибекова стала победительницей чемпионата мира в Ливерпуле (Великобритания). В финале весовой категории до 51 кг казахстанка одержала победу над Бусе Наз Чакыроглу (Турция), сообщает Zakon.kz.
Алуа выиграла первый раунд со счетом 3:2. Во второй трехминутке казахстанка также была лучше – 4:1. Точно с таким же счетом завершился и третий раунд.
В итоге Балкибекова выиграла поединок единогласным решением судей. Казахстанка стала двукратной чемпионкой мира.
Ранее сообщалось, что Махмуд Сабырхан завоевал "золото" на чемпионате мира по боксу в Великобритании.
