Алуа Балкибекова принесла Казахстану еще одно "золото" на ЧМ в Великобритании

Представительница команды Казахстана по боксу Алуа Балкибекова стала победительницей чемпионата мира в Ливерпуле (Великобритания). В финале весовой категории до 51 кг казахстанка одержала победу над Бусе Наз Чакыроглу (Турция), сообщает Zakon.kz.

Алуа выиграла первый раунд со счетом 3:2. Во второй трехминутке казахстанка также была лучше – 4:1. Точно с таким же счетом завершился и третий раунд.

В итоге Балкибекова выиграла поединок единогласным решением судей. Казахстанка стала двукратной чемпионкой мира.

Ранее сообщалось, что Махмуд Сабырхан завоевал "золото" на чемпионате мира по боксу в Великобритании.