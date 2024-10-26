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Елена Рыбакина провела совместную тренировку с экс-первой ракеткой мира

Елена Рыбакина провела совместную тренировку с экс-первой ракеткой мира Фото: Instagram/lenarybakina
Сильнейшая теннисистка Казахстана и пятая ракетка мира Елена Рыбакина провела совместную тренировку с экс-первой ракеткой мира румынской спортсменкой Симоной Халеп, сообщает Zakon.kz.

Видео тренировки Рыбакина разместила на своей странице в Instagram.

"Возвращение к теннису. Отличная тренировка с Симоной Халеп", – отметила теннисистка под постом. 

Ранее капитан сборной Казахстана Юрий Щукин объявил состав сборной Казахстана на матч первой мировой группы Кубка Билли Джин Кинг, который пройдет 16-17 ноября в столичном национальном теннисном центре Beeline Arena. В состав национальной сборной заявлены Елена Рыбакина, Зарина Дияс, Юлия Путинцева, Анна Данилина, Жибек Куламбаева. Лидер нашей сборной Елена Рыбакина до конца этого игрового сезона планирует выступить на Итоговом турнире WTA, куда она отобралась за счет успешных результатов в начале года.

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Рыбакина Елена 2024 год Теннис Спортсмены
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