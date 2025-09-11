Кубок Дэвиса-2025: известны итоги жеребьевки матча Корея – Казахстан
Фото: ktf.kz
Утром 11 сентября в корейском городе Чхунчхоне прошла жеребьевка матча стадии плей-офф первой Мировой группы Кубка Дэвиса-2025, где местная сборная принимает представителей казахстанского тенниса, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба ФТК, по итогам процедуры жеребьевки в предстоящем противостоянии Корея – Казахстан пары распределены следующим образом:
12 сентября: Хионг Чанг – Александр Шевченко, Суунвоо Квон – Александр Бублик.
13 сентября: Уйсунг Парк/Йисунг Нам – Тимофей Скатов/Бейбит Жукаев.
Хионг Чанг – Александр Бублик, Суунвоо Квон – Александр Шевченко.
Теннисные баталии пройдут на хардовом покрытии арены Songam Sport Town.
Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Италии, которая в прошлом году во главе с Янником Синнером во второй раз подряд выиграла командный чемпионат мира.
