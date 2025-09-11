#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
538.2
629.64
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
538.2
629.64
6.34
Спорт

Кубок Дэвиса-2025: известны итоги жеребьевки матча Корея – Казахстан

Теннис Жербьевка Сборной РК, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 09:50 Фото: ktf.kz
Утром 11 сентября в корейском городе Чхунчхоне прошла жеребьевка матча стадии плей-офф первой Мировой группы Кубка Дэвиса-2025, где местная сборная принимает представителей казахстанского тенниса, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба ФТК, по итогам процедуры жеребьевки в предстоящем противостоянии Корея – Казахстан пары распределены следующим образом: 

12 сентября: Хионг Чанг – Александр Шевченко, Суунвоо Квон – Александр Бублик.

13 сентября: Уйсунг Парк/Йисунг Нам – Тимофей Скатов/Бейбит Жукаев.

Хионг Чанг – Александр Бублик, Суунвоо Квон – Александр Шевченко.

Теннисные баталии пройдут на хардовом покрытии арены Songam Sport Town.

Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Италии, которая в прошлом году во главе с Янником Синнером во второй раз подряд выиграла командный чемпионат мира.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Казахстанский тяжеловес задал планку на ЧМ по боксу
Спорт
07:59, Сегодня
Казахстанский тяжеловес задал планку на ЧМ по боксу
Битва казахстанской боксерши в Ливерпуле завершилась нокдауном
Спорт
03:40, 11 сентября 2025
Битва казахстанской боксерши в Ливерпуле завершилась нокдауном
Еще две казахстанки гарантировали себе медаль ЧМ по боксу в Великобритании
Спорт
23:10, 10 сентября 2025
Еще две казахстанки гарантировали себе медаль ЧМ по боксу в Великобритании
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: