Спорт

Казахстанские борцы огорчили болельщиков на ЧМ-2025

Чемпионат мира по борьбе в Загребе, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2025 03:03 Фото: Instagram/kazakhstan__wrestling
По итогам первого соревновательного дня чемпионата мира-2025 в Загребе, казахстанские вольники не добились нужных результатов и разочаровали своих болельщиков, сообщает Zakon.kz.

Неутешительные итоги своих подопечных за 13 сентября подвел главный тренер сборной Казахстана по вольной борьбе Мадияр Курамысов. Краткое интервью с ним опубликовал телеканал Qazsport на своей официальной странице в Instagram.

Он признал, что первый соревновательный день сложился неудачно для команды. К примеру, Азамат Даулетбеков допустил одну ошибку и потерпел поражение, а тяжеловес Алишер Ергали также оступился и уступил сопернику.

"К сожалению, Нуркожа Кайпанов не сумел пробиться в финал, уступив в полуфинальной схватке. Однако у него еще будет шанс завоевать бронзовую медаль. 14 сентября также в утешительных поединках за третье место выступит Асылжан Есенгельды в категории до 61 кг", – отметил наставник борцов.
  • Нуркожа Каипанов в полуфинале уступил монгольскому борцу Тулге Чомир Очиру со счетом 2:5;
  • Асылжан Есенгельды в четвертьфинале проиграл россиянину Зауру Угуеву – 2:13;
  • Азамат Даулетбеков в весовой категории до 86 кг разгромно уступил французу Рахиму Магомадову со счетом 1:12;
  • Алишер Ергали в категории до 125 кг также потерпел поражение от болгарина Алена Хубулова – 4:8.

В этот же день столичный "Барыс" дома проиграл минскому "Динамо".

Фото Алия Абди
Алия Абди
00:39, 14 сентября 2025
23:44, 13 сентября 2025
19:32, 13 сентября 2025
