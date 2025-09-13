Казахстанские борцы огорчили болельщиков на ЧМ-2025

По итогам первого соревновательного дня чемпионата мира-2025 в Загребе, казахстанские вольники не добились нужных результатов и разочаровали своих болельщиков, сообщает Zakon.kz.

Неутешительные итоги своих подопечных за 13 сентября подвел главный тренер сборной Казахстана по вольной борьбе Мадияр Курамысов. Краткое интервью с ним опубликовал телеканал Qazsport на своей официальной странице в Instagram.

Он признал, что первый соревновательный день сложился неудачно для команды. К примеру, Азамат Даулетбеков допустил одну ошибку и потерпел поражение, а тяжеловес Алишер Ергали также оступился и уступил сопернику.

"К сожалению, Нуркожа Кайпанов не сумел пробиться в финал, уступив в полуфинальной схватке. Однако у него еще будет шанс завоевать бронзовую медаль. 14 сентября также в утешительных поединках за третье место выступит Асылжан Есенгельды в категории до 61 кг", – отметил наставник борцов.

Нуркожа Каипанов в полуфинале уступил монгольскому борцу Тулге Чомир Очиру со счетом 2:5;

Асылжан Есенгельды в четвертьфинале проиграл россиянину Зауру Угуеву – 2:13;

Азамат Даулетбеков в весовой категории до 86 кг разгромно уступил французу Рахиму Магомадову со счетом 1:12;

Алишер Ергали в категории до 125 кг также потерпел поражение от болгарина Алена Хубулова – 4:8.

