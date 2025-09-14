Двукратной чемпионкой мира по боксу стала Аида Абикеева

Казахстанка Аида Абикеева победила в финале чемпионата мира по боксу в Ливерпуле. Спортсменка в решающем бою мирового первенства победила Навбахор Хамидову (Узбекистан), сообщает Zakon.kz.

Соперница забрала первые два раунда. Однако Абикеева в заключительной трехминутке сумела переломить ход встречи и завоевать "золото" в весе до 65 кг.

Отметим, что казахстанка стала двукратной чемпионкой мира.

Ранее сообщалось, что Махмуд Сабырхан завоевал "золото" на чемпионате мира по боксу в Великобритании.