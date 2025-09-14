#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
540.84
634.46
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
540.84
634.46
6.43
Спорт

Двукратной чемпионкой мира по боксу стала Аида Абикеева

Аида Абикеева стала двукратной чемпионкой мира по боксу, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2025 23:34 Фото: olympic.kz
Казахстанка Аида Абикеева победила в финале чемпионата мира по боксу в Ливерпуле. Спортсменка в решающем бою мирового первенства победила Навбахор Хамидову (Узбекистан), сообщает Zakon.kz.

Соперница забрала первые два раунда. Однако Абикеева в заключительной трехминутке сумела переломить ход встречи и завоевать "золото" в весе до 65 кг.

Отметим, что казахстанка стала двукратной чемпионкой мира.

Ранее сообщалось, что Махмуд Сабырхан завоевал "золото" на чемпионате мира по боксу в Великобритании.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Шестое "золото" на ЧМ по боксу завоевала казахстанка Наталья Богданова
Спорт
00:09, 15 сентября 2025
Шестое "золото" на ЧМ по боксу завоевала казахстанка Наталья Богданова
На своем первом ЧМ по боксу Торехан Сабырхан завоевал золотую медаль
Спорт
23:39, 14 сентября 2025
На своем первом ЧМ по боксу Торехан Сабырхан завоевал золотую медаль
Алуа Балкибекова принесла Казахстану еще одно "золото" на ЧМ в Великобритании
Спорт
22:36, 14 сентября 2025
Алуа Балкибекова принесла Казахстану еще одно "золото" на ЧМ в Великобритании
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: