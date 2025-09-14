#АЭС в Казахстане
Спорт

Назым Кызайбай выиграла "серебро" ЧМ по боксу

Назым Кызайбай, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2025 16:29 Фото: НОК РК
14 сентября 2025 года в Ливерпуле (Великобритания) прошел финал чемпионата мира по боксу в весовой категории 48 кг среди женщин, сообщает Zakon.kz.

В финале Назым Кызайбай встретилась на ринге с Минакши Минакши из Индии. Минакши выиграла раздельным решением судей.

Кызайбай – самая титулованная боксерша Казахстана: бронзовый призер Олимпиады-2024, трехкратная чемпионка мира (2014, 2016, 2025). Назым сегодня празднует день рождения, она родилась 14 сентября 1993 года в селе Жетыген Алматинской области.

У Казахстана впереди семь финалов и в копилке уже две бронзовые медали, которые завоевали Виктория Графеева (60 кг) и Елдана Талипова (80+ кг).

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
