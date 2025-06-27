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Культура и шоу-бизнес

В собственном доме найдена мертвой певица и звезда фильма Дэвида Линча

умерла певица, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 21:09 Фото: кадр из фильма "Малхолланд Драйв"
В возрасте 57 лет в собственном доме в Лос-Анджелесе найдена мертвой певица Ребека Дель Рио, которая прославилась благодаря появлению в триллере Дэвида Линча "Малхолланд Драйв", сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание Variety. Однако причина гибели артистки пока неизвестна.

В картине "Малхолланд Драйв" Дель Рио исполнила песню Llorando – испаноязычный кавер на композицию Роя Орбисона Crying, записанную в 1961 году. В кадрах с песней она падает на сцену, но продолжает петь, когда ее выносят из театра.

Наоми Уоттс и Джастин Теру также снимались в фильме "Малхолланд Драйв". Картину номинировали на четыре премии "Золотой глобус" в 2001 году, включая категории "Лучший фильм (драма)", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий" и "Лучший оригинальный саундтрек".

Уоттс получила награду за лучшую женскую роль от Национального общества кинокритиков за исполнение в фильме ролей Бетти Элмс и Дайан Селвин. Линч, в свою очередь, получил награду за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале 2001 года и был номинирован на "Оскар".

Ранее сообщалось, что умер актер из "Санта-Барбары" и "Доктора Хауса" Джо Маринелли.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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