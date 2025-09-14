#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
540.84
634.46
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
540.84
634.46
6.43
Культура и шоу-бизнес

Умер актер, мастер дубляжа и голос Иа-Иа из франшизы про Винни-Пуха Дмитрий Лагачев

умер Дмитрий Лагачев, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2025 19:52 Фото: kino-teatr.ru
В возрасте 56 лет умер петербургский актер театра и кино, мастер дубляжа Дмитрий Лагачев, сообщает Zakon.kz.

Печальную новость о его кончине первыми сообщили коллеги и друзья в социальных сетях.

"Не подобрать никаких слов... Страшная невосполнимая потеря! Один из светлейших людей в моей жизни... В каждом его слове, жесте, взгляде – все было наполнено любовью и добром... Интеллигентнейший человек, невероятный педагог, замечательный артист и настоящий товарищ для всех, с кем его сводила жизнь!!! Благодарю Бога за то, что вы были в моей жизни! Я безмерно любила и уважала вас! Всего 56 лет... Вы всегда были источником неиссякаемой энергии, жизнелюбия и радости...", – написала актриса Кристина Шаманиди-Бойцова в соцсети "ВКонтакте".

Лагачев родился 28 ноября 1968 года. В 1993-м окончил ЛГИТМиК. В 1992-2011 гг. работал в Санкт-Петербургском ТЮЗе имени Брянцева.

Играл в постановках "Комедия ошибок", "Все мыши любят сыр", "Горе от ума", "Крошка Цахес", "Преступление и наказание", "Айболит и Бармалей", "Бешеные деньги", "Остров сокровищ" и других – всего порядка сорока.

Широкому зрителю он был известен по ролям в таких фильмах, как "Тайны следствия", "Гарпастум", "Морские дьяволы" и "Как в кино". Кроме того, он озвучивал ослика Иа-Иа в российских версиях американской франшизы про Винни-Пуха "Кристофер Робин".

Ранее сообщалось, что умер известный казахстанский художник, участвовавший в разработке дизайна тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Четвертый сезон "Ведьмака": Netflix выпустил тизер и назвал дату выхода
Культура и шоу-бизнес
21:11, Сегодня
Четвертый сезон "Ведьмака": Netflix выпустил тизер и назвал дату выхода
Королевская кухня: Букингемский дворец бросил кулинарный вызов Меган Маркл
Культура и шоу-бизнес
08:50, Сегодня
Королевская кухня: Букингемский дворец бросил кулинарный вызов Меган Маркл
Дочь Гогунского Милана Стар похвасталась машиной за 13 млн рублей
Культура и шоу-бизнес
08:40, Сегодня
Дочь Гогунского Милана Стар похвасталась машиной за 13 млн рублей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: