Умер актер, мастер дубляжа и голос Иа-Иа из франшизы про Винни-Пуха Дмитрий Лагачев

В возрасте 56 лет умер петербургский актер театра и кино, мастер дубляжа Дмитрий Лагачев, сообщает Zakon.kz.

Печальную новость о его кончине первыми сообщили коллеги и друзья в социальных сетях.

"Не подобрать никаких слов... Страшная невосполнимая потеря! Один из светлейших людей в моей жизни... В каждом его слове, жесте, взгляде – все было наполнено любовью и добром... Интеллигентнейший человек, невероятный педагог, замечательный артист и настоящий товарищ для всех, с кем его сводила жизнь!!! Благодарю Бога за то, что вы были в моей жизни! Я безмерно любила и уважала вас! Всего 56 лет... Вы всегда были источником неиссякаемой энергии, жизнелюбия и радости...", – написала актриса Кристина Шаманиди-Бойцова в соцсети "ВКонтакте".

Лагачев родился 28 ноября 1968 года. В 1993-м окончил ЛГИТМиК. В 1992-2011 гг. работал в Санкт-Петербургском ТЮЗе имени Брянцева.

Играл в постановках "Комедия ошибок", "Все мыши любят сыр", "Горе от ума", "Крошка Цахес", "Преступление и наказание", "Айболит и Бармалей", "Бешеные деньги", "Остров сокровищ" и других – всего порядка сорока.

Широкому зрителю он был известен по ролям в таких фильмах, как "Тайны следствия", "Гарпастум", "Морские дьяволы" и "Как в кино". Кроме того, он озвучивал ослика Иа-Иа в российских версиях американской франшизы про Винни-Пуха "Кристофер Робин".

Ранее сообщалось, что умер известный казахстанский художник, участвовавший в разработке дизайна тенге.