Спорт

Экс-звезда "Реала" забил дебютный гол за "Милан" в Серии А

Футбол Гол Победа, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 13:02 Фото: Instagram/Acmilan
В ночь на 15 сентября итальянский футбольный клуб "Милан" сумел обыграть "Болонью" (1:0) в рамках третьего тура Серии А. Единственный и решающий мяч забил 40-летний ветеран Лука Модрич, сообщает Zakon.kz.

Дебютный гол бывшего игрока мадридского "Реала" принес домашнюю победу "россонери" над "Болоньей" – 1:0. 

Хорватский легионер отличился на 61-й минуте поединка, когда воспользовался прострелом своего напарника Алексиса Салемакерса.

Для Модрича это была третья игра в составе "красно-черных" в рамках итальянского чемпионата. Сейчас в его активе один гол и одна результативная передача.

А его клуб ныне входит в топ-5 лучших команд Серии А, набрав шесть очков.

Два месяца назад Лука покинул "Реал" и перешел в "Милан".

