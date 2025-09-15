Экс-звезда "Реала" забил дебютный гол за "Милан" в Серии А

В ночь на 15 сентября итальянский футбольный клуб "Милан" сумел обыграть "Болонью" (1:0) в рамках третьего тура Серии А. Единственный и решающий мяч забил 40-летний ветеран Лука Модрич, сообщает Zakon.kz.

Дебютный гол бывшего игрока мадридского "Реала" принес домашнюю победу "россонери" над "Болоньей" – 1:0.

Хорватский легионер отличился на 61-й минуте поединка, когда воспользовался прострелом своего напарника Алексиса Салемакерса.



Для Модрича это была третья игра в составе "красно-черных" в рамках итальянского чемпионата. Сейчас в его активе один гол и одна результативная передача.

А его клуб ныне входит в топ-5 лучших команд Серии А, набрав шесть очков.

Два месяца назад Лука покинул "Реал" и перешел в "Милан".