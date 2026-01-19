Новобранец "Милана" забил дебютный гол после кражи его часов за полмиллиона

В ночь на 19 января футбольный клуб "Милан" у себя дома одержал очень важную победу над "Лечче" в ходе игр Серии А, где решающий гол забил немецкий новичок Никлас Фюллькруг, сообщает Zakon.kz.

Арендованный у английского "Вест Хэма" Фюллькруг принес победу "россонери" над "волками" – 1:0, отличившись на 76-й минуте поединка. Это был первый гол Никласа в майке "Милана" с пятой попытки.

По информации ряда СМИ, у немецкого форварда на днях в отеле украли несколько личных часов стоимостью 500 000 евро.

Тем самым "красно-черные" продлили свою серию без поражений в чемпионате Италии до 20 матчей.

Никто не может обыграть подопечных Массимилиано Аллегри начиная с 23 августа 2025 года – 13 побед и семь ничьих.

В тот момент им единственное поражение нанесли футболисты "Кремонезе" (2:1).

Сейчас "Милан" занимает второе место в турнирной таблице (46), отставая на три очка от "Интера". На третьей позиции расположился "Наполи" (43).