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Спорт

Экс-звезда "Реала" раскрыл причину ухода в "Милан"

Футбол Причина Перехода, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 17:06 Фото: Instagram/Acmilan
На днях легендарный итальянский футбольный клуб "Милан" презентовал своего звездного новичка Луку Модрича, который недавно перешел из мадридского "Реала", сообщает Zakon.kz.

39-летний хавбек по прибытию на новое место работы в интервью рассказал о причинах своего выбора в пользу самого титулованного клуба Италии.

"Хотел остаться и играть на высоком уровне в Европе. Было несколько предложений, среди них "Милан" стал особняком и я думал только об этом варианте. Меня сразу поразило то, как оперативно сработал директор Игли Таре, прибывший в Хорватию и лично поведал о проекте "миланцев". Это стало важным моментом для меня, как они заинтересованы во мне". Лука Модрич

Лидер сборной Хорватии покинул "Реал" в ранге самого титулованного игрока клуба, завоевав там 28 трофеев.

"Миланская дружина одна из крупнейших клубов Европы и им не интересны средние результаты. Здесь нужно забивать как можно больше голов, брать как можно больше титулов, играть с лучшими командами планеты. Именно поэтому я здесь". Лука Модрич

Свой прощальный матч Лука Модрич сыграл за королевский коллектив на прошлой неделе в США, где проходил КЧМ-2025.

Хорватский футболист договорился о контракте с "красно-черными" до конца 2026 года, с возможностью продления еще на один сезон.

Его примерная заработная плата в "Милане" составит 3-3,5 млн евро, а сам он будет носить майку под номером 14.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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