Хабиб перечислил топ-3 любимых бойцов ММА

36-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в легкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов назвал своих любимых бойцов смешанных единоборств, сообщает Zakon.kz.

Спортсмен дал интервью YouTube-каналу Waheb.

"Когда я рос, примерно в 16 лет, у меня было два, точнее, три любимых бойца ММА. Тогда они были на пике. Это был Фёдор (Емельяненко), Маурисио Руа и Жорж Сен-Пьер. Эти ребята были чемпионами UFC и Pride FC. Я вырос, смотря их бои. И когда познакомился с каждым из них лично, то для меня это были очень эмоциональные моменты", – сказал Нурмагомедов.

"Орел" провел последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником стал временный чемпион UFC в легком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой российского бойца. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в ММА.

