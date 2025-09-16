#АЭС в Казахстане
#Интересное
Спорт

Хабиб перечислил топ-3 любимых бойцов ММА

Боец UFC, ММА, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 02:40 Фото: Instagram/khabib_nurmagomedov
36-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в легкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов назвал своих любимых бойцов смешанных единоборств, сообщает Zakon.kz.

Спортсмен дал интервью YouTube-каналу Waheb.

"Когда я рос, примерно в 16 лет, у меня было два, точнее, три любимых бойца ММА. Тогда они были на пике. Это был Фёдор (Емельяненко), Маурисио Руа и Жорж Сен-Пьер. Эти ребята были чемпионами UFC и Pride FC. Я вырос, смотря их бои. И когда познакомился с каждым из них лично, то для меня это были очень эмоциональные моменты", – сказал Нурмагомедов.

"Орел" провел последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником стал временный чемпион UFC в легком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой российского бойца. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в ММА.

Ранее мы сообщали о том, что сборная Казахстана по боксу заняла первое место в общем зачете чемпионата мира.

Аксинья Титова
Читайте также
Цель – Олимпиада: 9-летний борец из Алматинской области восхищает крутыми трюками
17:35, 16 сентября 2025
Цель – Олимпиада: 9-летний борец из Алматинской области восхищает крутыми трюками
Казахстанских боксеров торжественно встретили в Астане после ЧМ в Ливерпуле
09:06, 16 сентября 2025
Казахстанских боксеров торжественно встретили в Астане после ЧМ в Ливерпуле
В Алматы стартует чемпионат мира по шахматам среди детей до 8, 10, 12 лет
15:08, 15 сентября 2025
В Алматы стартует чемпионат мира по шахматам среди детей до 8, 10, 12 лет
