Токаев отметил важность подготовки боксеров к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента Казахстанской федерации бокса Шахмурата Муталипа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, Токаеву было доложено о проводимой работе по развитию спортивной инфраструктуры, организации международных и республиканских соревнований, подготовке отечественных боксеров, а также созданию условий для развития детско-юношеского и регионального спорта.

Глава государства отметил успешную работу федерации на чемпионате мира в Ливерпуле.

Президент подчеркнул, что государство уделяет приоритетное внимание развитию бокса, и работа в этом направлении должна быть комплексной.

В ходе встречи отмечена важность планомерной и активной подготовки казахстанских боксеров к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

Ранее Токаев отметил государственными наградами ряд спортсменов и тренеров за высокие спортивные достижения на чемпионате мира по боксу среди мужчин и женщин (World Boxing), прошедшем в Ливерпуле.