Стали известны имена спортсменов, которых Токаев отметил госнаградами
Акорда опубликовала список награжденных.
Фото: Акорда
Орденом "Құрмет" награждены:
1. тренер по боксу КГУ "Школа высшего спортивного мастерства" Управления физической культуры и спорта Карагандинской области Ислам Абдраимов;
2. инструктор-спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Аида Абикеева;
3. инструктор-спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Алуа Балкибекова;
4. инструктор-спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Наталья Богданова;
5. тренер по боксу КГУ "Школа высшего спортивного мастерства" Управления физической культуры и спорта акимата Северо-Казахстанской области Дастан Кабденов;
6. тренер по боксу РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Нуржан Насанов;
7. инструктор-спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Айбек Оралбай;
8. тренер КГУ "Шымкентская городская детско-юношеская спортивная школа № 12" Управления физической культуры и спорта города Шымкента Илияс Оралбеков;
9. инструктор-спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Махмуд Сабырхан;
10. инструктор-спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Төрехан Сабырхан;
11. главный тренер Национальной сборной команды Республики Казахстан по боксу РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Елдос Сайдалин;
12. главный тренер Национальной сборной команды Республики Казахстан по боксу РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Кайрат Сатжанов;
13. инструктор-спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Санжар Тәшкенбай.
Фото: Акорда
Медалью "Ерен еңбегі үшін" награждены:
1. инструктор-спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Виктория Графеева;
2. тренер-преподаватель ГККП "Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва № 6" Управления спорта города Алматы Нурлан Мухамбеткалиев;
3. инструктор-спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Елдана Талипова.
Фото: Акорда
Благодарностью Президента Республики Казахстан отмечены:
1. тренер по боксу РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Аскар Еркебаев;
2.инструктор-спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Назым Қызайбай;
3. тренер по боксу РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Долкунжан Камеков.
Ранее сообщалось, что Токаев принял участие в церемонии награждения победителей и призеров ЧМ по боксу. Затем президент предложил сделать бокс национальным видом спорта.