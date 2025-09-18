#АЭС в Казахстане
События

Стали известны имена спортсменов, которых Токаев отметил госнаградами

встреча с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 18:46 Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев отметил государственными наградами ряд спортсменов и тренеров за высокие спортивные достижения на чемпионате мира по боксу среди мужчин и женщин (World Boxing), прошедшем в Ливерпуле, сообщает Zakon.kz.

Акорда опубликовала список награжденных.

Фото: Акорда

Орденом "Құрмет" награждены:

1. тренер по боксу КГУ "Школа высшего спортивного мастерства" Управления физической культуры и спорта Карагандинской области Ислам Абдраимов;

2. инструктор-спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Аида Абикеева;

3. инструктор-спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Алуа Балкибекова;

4. инструктор-спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Наталья Богданова;

5. тренер по боксу КГУ "Школа высшего спортивного мастерства" Управления физической культуры и спорта акимата Северо-Казахстанской области Дастан Кабденов;

6. тренер по боксу РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Нуржан Насанов;

7. инструктор-спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Айбек Оралбай;

8. тренер КГУ "Шымкентская городская детско-юношеская спортивная школа № 12" Управления физической культуры и спорта города Шымкента Илияс Оралбеков;

9. инструктор-спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Махмуд Сабырхан;

10. инструктор-спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Төрехан Сабырхан;

11. главный тренер Национальной сборной команды Республики Казахстан по боксу РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Елдос Сайдалин;

12. главный тренер Национальной сборной команды Республики Казахстан по боксу РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Кайрат Сатжанов;

13. инструктор-спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Санжар Тәшкенбай.

Фото: Акорда

Медалью "Ерен еңбегі үшін" награждены:

1. инструктор-спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Виктория Графеева;

2. тренер-преподаватель ГККП "Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва № 6" Управления спорта города Алматы Нурлан Мухамбеткалиев;

3. инструктор-спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Елдана Талипова.

Фото: Акорда

Благодарностью Президента Республики Казахстан отмечены:

1. тренер по боксу РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Аскар Еркебаев;

2.инструктор-спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Назым Қызайбай;

3. тренер по боксу РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Долкунжан Камеков.

Ранее сообщалось, что Токаев принял участие в церемонии награждения победителей и призеров ЧМ по боксу. Затем президент предложил сделать бокс национальным видом спорта.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: