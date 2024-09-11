Токаев отметил важность дальнейшего укрепления сотрудничества с Турцией

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 11 сентября принял министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением отметил поступательное развитие отношений между Казахстаном и Турцией по всему спектру двусторонней и многосторонней повестки.

"Глава государства передал своему коллеге президенту Реджепу Тайипу Эрдогану наилучшие пожелания и подчеркнул важность дальнейшего укрепления стратегического сотрудничества и партнерства между Казахстаном и Турцией", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Яшар Гюлер поблагодарил за теплый прием, оказанный ему на казахской земле, и подтвердил приверженность Турции дальнейшему углублению отношений с нашей страной в духе доверия и взаимной поддержки.

Он высоко оценил усилия Казахстана, направленные на разрешение ряда региональных и международных проблем.

В ходе беседы также были рассмотрены вопросы сотрудничества двух стран в сфере безопасности.

Ранее сообщалось, что в резиденции "Акорда" 11 сентября 2024 года состоялась церемония вручения верительных грамот Касым-Жомарту Токаеву чрезвычайными и полномочными послами семи государств.

