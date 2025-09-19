#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
541.34
640.73
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
541.34
640.73
6.53
Спорт

Теренс Кроуфорд официально признан лучшим боксером мира

Бокс Титул P4P, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 16:28 Фото: Instagram/tbudcrawford
14 сентября в США прошел исторический бой, в котором экс-абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Теренс "Бад" Кроуфорд победил мексиканца Сауля "Канело" Альвареса. Американец стал первым боксером в истории, кому удалось завоевать "абсолют" в трех дивизионах, сообщает Zakon.kz.

Спустя несколько дней после этого события Кроуфорд (42-0, 31 КО) возглавил рейтинг P4P по версии ESPN, сместив с первого места абсолютного чемпиона супертяжелого веса украинца Александра Усика (24-0, 15 КО).

Американец поднялся на вершину списка лучших боксеров вне зависимости от весовых категорий, обойдя также еще одного непобедимого спортсмена – японца Наою Иноуэ (31-0, 27 КО), который ранее стоял на второй позиции.

Далее в рейтинге Р4Р идут: Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО), Джесси Родригес (22-0, 15 КО), Артур Бетербиев (21-1, 20 КО), Шакур Стивенсон (24-0, 11 КО), Давид Бенавидес (30-0, 24 КО), Дзунто Накатани (31-0, 24 КО), Сауль Альварес (63-3-2, 39 КО).

Свой знаменательный поединок Кроуфорд провел утром 14 сентября, когда на арене "Эллиджент Стэдиум" в Лас-Вегасе (США) победил "Канело" в бою за титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (76,2 кг).

Все чемпионские пояса WBC, WBA, WBO, IBF и The Ring, которыми ранее владел мексиканец, сейчас перешли Теренсу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Маддалена бросил вызов непобежденному Шавкату Рахмонову
08:56, 14 мая 2025
Маддалена бросил вызов непобежденному Шавкату Рахмонову
Сенсация на "Мастерсе" в Монте-Карло: результаты и видеообзор матчей за 8 апреля
09:35, 09 апреля 2025
Сенсация на "Мастерсе" в Монте-Карло: результаты и видеообзор матчей за 8 апреля
Бивол рассказал о третьем бое с Бетербиевым
05:20, 04 апреля 2025
Бивол рассказал о третьем бое с Бетербиевым
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: