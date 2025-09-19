Теренс Кроуфорд официально признан лучшим боксером мира

14 сентября в США прошел исторический бой, в котором экс-абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Теренс "Бад" Кроуфорд победил мексиканца Сауля "Канело" Альвареса. Американец стал первым боксером в истории, кому удалось завоевать "абсолют" в трех дивизионах, сообщает Zakon.kz.

Спустя несколько дней после этого события Кроуфорд (42-0, 31 КО) возглавил рейтинг P4P по версии ESPN, сместив с первого места абсолютного чемпиона супертяжелого веса украинца Александра Усика (24-0, 15 КО).

Американец поднялся на вершину списка лучших боксеров вне зависимости от весовых категорий, обойдя также еще одного непобедимого спортсмена – японца Наою Иноуэ (31-0, 27 КО), который ранее стоял на второй позиции.

Далее в рейтинге Р4Р идут: Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО), Джесси Родригес (22-0, 15 КО), Артур Бетербиев (21-1, 20 КО), Шакур Стивенсон (24-0, 11 КО), Давид Бенавидес (30-0, 24 КО), Дзунто Накатани (31-0, 24 КО), Сауль Альварес (63-3-2, 39 КО).

Свой знаменательный поединок Кроуфорд провел утром 14 сентября, когда на арене "Эллиджент Стэдиум" в Лас-Вегасе (США) победил "Канело" в бою за титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (76,2 кг).

Все чемпионские пояса WBC, WBA, WBO, IBF и The Ring, которыми ранее владел мексиканец, сейчас перешли Теренсу.