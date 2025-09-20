#АЭС в Казахстане
Спорт

Кроуфорд vs. Алимханулы: американский журналист высказался о возможном поединке

Спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2025 06:46 Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly
Американский спортивный журналист Скуп Малиновски рассказал, возможен ли в будущем бой между Теренсом Кроуфордом и казахстанцем Жанибеком Алимханулы, сообщает Zakon.kz.

14 сентября Кроуфорд завоевал статус абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, победив единогласным решением судей Сауля "Канело" Альвареса.

"Очень маловероятно. Кроуфорд после важнейшей победы в карьере имеет все рычаги воздействия, чтобы сделать выбор, и было бы большим сюрпризом, если бы он решил провести самый сложный бой в своей карьере следующим. В свои 37 лет, а может быть, и в 38, я думаю, Кроуфорд станет выбирать соперника гораздо более безопасного, чем Алимханулы, чтобы попытаться завоевать титулы в весовой категории до 160 фунтов, к сожалению. Но, надеюсь, Кроуфорд не будет похож на остальных боксерских бизнесменов, не откажется от своей смелости быть великим и решит бросить вызов Алимханулы и доказать циникам, что они ошибаются", – заявил Малиновски корреспонденту Legalbet.kz.

Алимханулы является чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и WBO.

Ранее сообщалось, что казахстанский борец "расправился" с противником в финале ЧМ.

Аксинья Титова
