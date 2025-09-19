Казахстанский борец "расправился" с противником в финале ЧМ

В Загребе (Хорватия) идет чемпионат мира по борьбе (13-21 сентября). В 1/2 финала весовой категории до 60 кг по греко-римской борьбе казахстанец Айдос Султангали встретился с бронзовым призером чемпионата Европы-2020 Амираном Шавадзе из Грузии, сообщает Zakon.kz.

Схватка завершилась победой представителя Казахстана со счетом 10:2.

В финале казахстанец встретится с узбекистанцем Алишером Ганиевым, который в другом полуфинале тоже одержал победу над сербом Георгием Тибиловым.

Для казахстанского борца это четвертая победная схватка подряд на чемпионате мира в Загребе.

Положение спортсмена в мировом рейтинге: 43-е место (6600 очков).

Ранее сообщалось, что казахстанским чемпионам по боксу вручили сертификаты до 100 тысяч долларов.