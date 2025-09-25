Жанибек Алимханулы сделал важное заявление

Чемпион по версии WBO и IBF Жанибек Алимханулы выразил готовность провести бой с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе американцем Теренсом Кроуфордом, сообщает Zakon.kz.

13 сентября в Лас-Вегасе (США) Теренс Кроуфорд (42-0, 31КО) победил Сауля Альвареса (63-3-3, 39КО) и стал новым абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

Фото: x/qazaqstyle

В последний раз до этого казахстанский боксер Жанибек Алимханулы нокаутировал Ануэля Нгамиссенге на апрельском турнире в Астане. Теперь спортсмен бросил вызов новому сопернику.

"Если бы Кроуфорд согласился на бой со мной, я бы с радостью с ним встретился. И наш бой был бы таким, за которым каждый болельщик наблюдал бы с нетерпением, не желая пропустить ни секунды", – написал Алимханулы в соцсети X.

