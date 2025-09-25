#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
542.8
637.84
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
542.8
637.84
6.49
Спорт

Жанибек Алимханулы сделал важное заявление

Казахстанский боксер, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 06:28 Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly
Чемпион по версии WBO и IBF Жанибек Алимханулы выразил готовность провести бой с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе американцем Теренсом Кроуфордом, сообщает Zakon.kz.

13 сентября в Лас-Вегасе (США) Теренс Кроуфорд (42-0, 31КО) победил Сауля Альвареса (63-3-3, 39КО) и стал новым абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

Фото: x/qazaqstyle

В последний раз до этого казахстанский боксер Жанибек Алимханулы нокаутировал Ануэля Нгамиссенге на апрельском турнире в Астане. Теперь спортсмен бросил вызов новому сопернику.

"Если бы Кроуфорд согласился на бой со мной, я бы с радостью с ним встретился. И наш бой был бы таким, за которым каждый болельщик наблюдал бы с нетерпением, не желая пропустить ни секунды", – написал Алимханулы в соцсети X.

Ранее сообщалось, что 16-летняя казахстанка одолела легенду и стала чемпионкой мира.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Чемпион из Казахстана подписал контракт с UFC после яркого нокаута
07:11, Сегодня
Чемпион из Казахстана подписал контракт с UFC после яркого нокаута
Баян Алагузова показала второй день кастинга в популярное женское шоу
04:59, 25 сентября 2025
Баян Алагузова показала второй день кастинга в популярное женское шоу
Многократную чемпионку мира обвиняют в серийном мошенничестве
03:59, 25 сентября 2025
Многократную чемпионку мира обвиняют в серийном мошенничестве
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: