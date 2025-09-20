#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
541.19
636.44
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
541.19
636.44
6.49
Спорт

Кубок Казахстана по фехтованию на шпаге выиграла сестренка Софьи Самоделкиной

Кубок Казахстана по фехтованию на шпаге, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2025 04:04 Фото: Telegram/darii
В Караганде 15-летняя Дарья Самоделкина завоевала золотую медаль и принесла своей команде победу в престижном республиканском турнире, сообщает Zakon.kz.

Турнир проходил с 15 по 21 сентября и собрал более 250 участников со всего Казахстана. По информации пресс-службы Национального Олимпийского комитета, серебряная награда досталась Софии Николайчук. Бронзу разделили между собой сразу две спортсменки – Ульяна Писцова и Наталья Зинякова.

Фото: Telegram/darii

При этом оказалось, что все призовые места заняли представительницы команды города Алматы.

Международный Олимпийский комитет намерен обратиться к спортсменам с просьбой – размещать больше постов в своих социальных сетях во время соревнований.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Казахстан претендует на запись в Книге рекордов Гиннесса
04:40, 21 сентября 2025
Казахстан претендует на запись в Книге рекордов Гиннесса
Яна Рудковская восхитилась артистами из Кыргызстана на "Интервидении"
03:30, 21 сентября 2025
Яна Рудковская восхитилась артистами из Кыргызстана на "Интервидении"
Фестиваль пива "Октоберфест" стартовал в Германии
02:20, 21 сентября 2025
Фестиваль пива "Октоберфест" стартовал в Германии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: