Кубок Казахстана по фехтованию на шпаге выиграла сестренка Софьи Самоделкиной

В Караганде 15-летняя Дарья Самоделкина завоевала золотую медаль и принесла своей команде победу в престижном республиканском турнире, сообщает Zakon.kz.

Турнир проходил с 15 по 21 сентября и собрал более 250 участников со всего Казахстана. По информации пресс-службы Национального Олимпийского комитета, серебряная награда досталась Софии Николайчук. Бронзу разделили между собой сразу две спортсменки – Ульяна Писцова и Наталья Зинякова.

Фото: Telegram/darii

При этом оказалось, что все призовые места заняли представительницы команды города Алматы.

