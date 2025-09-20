Кубок Казахстана по фехтованию на шпаге выиграла сестренка Софьи Самоделкиной
Фото: Telegram/darii
В Караганде 15-летняя Дарья Самоделкина завоевала золотую медаль и принесла своей команде победу в престижном республиканском турнире, сообщает Zakon.kz.
Турнир проходил с 15 по 21 сентября и собрал более 250 участников со всего Казахстана. По информации пресс-службы Национального Олимпийского комитета, серебряная награда досталась Софии Николайчук. Бронзу разделили между собой сразу две спортсменки – Ульяна Писцова и Наталья Зинякова.
Фото: Telegram/darii
При этом оказалось, что все призовые места заняли представительницы команды города Алматы.
Международный Олимпийский комитет намерен обратиться к спортсменам с просьбой – размещать больше постов в своих социальных сетях во время соревнований.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript