Спорт

МОК попросит спортсменов быть активнее в соцсетях

Спортсмены в соцсетях, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2025 02:55 Фото: pixabay
Международный Олимпийский комитет обратится к спортсменам с просьбой размещать больше постов в своих социальных сетях во время соревнований, сообщает Zakon.kz.

Вице-президент МОК Жером Пармантье рассказал, что спортсмены на Играх в Париже в 2024 году привлекли восемь млрд лайков, репостов и комментариев для этого спортивного события. По его словам, мессенджеры и приложения теперь "полностью интегрированы" в спорт. Об этом пишет Variety.

Выступая на саммите IMGxRedBird в Великобритании, Пармантье привел в пример норвежского пловца Хенрика Кристиансена. Он стал популярным в интернете, благодаря своим восторженным роликам в TikTok о маффинах из Олимпийской деревни.

Как считает Пармантье, спортсмены сейчас являются главными создателями контента на соревнованиях.

"В Олимпийскую деревню приезжают 10 тыс. спортсменов. Все они есть в социальных сетях", – сказал он.

Недавно Елдос Сметов опубликовал на своей странице в Instagram обращение к казахстанцам, сделанное на фоне иностранных дзюдоистов.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Фестиваль пива "Октоберфест" стартовал в Германии
02:20, 21 сентября 2025
Фестиваль пива "Октоберфест" стартовал в Германии
Динара Сатжан показала роскошный дом, в котором будет жить с мужем-олигархом
01:50, 21 сентября 2025
Динара Сатжан показала роскошный дом, в котором будет жить с мужем-олигархом
Сильнейшая боксерша Казахстана прокомментировала слухи о замужестве за иностранцем
01:04, 21 сентября 2025
Сильнейшая боксерша Казахстана прокомментировала слухи о замужестве за иностранцем
