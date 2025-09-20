МОК попросит спортсменов быть активнее в соцсетях

Международный Олимпийский комитет обратится к спортсменам с просьбой размещать больше постов в своих социальных сетях во время соревнований, сообщает Zakon.kz.

Вице-президент МОК Жером Пармантье рассказал, что спортсмены на Играх в Париже в 2024 году привлекли восемь млрд лайков, репостов и комментариев для этого спортивного события. По его словам, мессенджеры и приложения теперь "полностью интегрированы" в спорт. Об этом пишет Variety.

Выступая на саммите IMGxRedBird в Великобритании, Пармантье привел в пример норвежского пловца Хенрика Кристиансена. Он стал популярным в интернете, благодаря своим восторженным роликам в TikTok о маффинах из Олимпийской деревни.

Как считает Пармантье, спортсмены сейчас являются главными создателями контента на соревнованиях.

"В Олимпийскую деревню приезжают 10 тыс. спортсменов. Все они есть в социальных сетях", – сказал он.

Недавно Елдос Сметов опубликовал на своей странице в Instagram обращение к казахстанцам, сделанное на фоне иностранных дзюдоистов.