Софья Самоделкина выиграла первую медаль в новом сезоне

10 августа на турнире ISU Cranberry Cup в массачусетском городе Норвуде 18-летняя казахстанcкая фигуристка Софья Самоделкина завоевала серебряную медаль, сообщает Zakon.kz.

Турнир Cranberry Cup проводится с 2021 года, а медаль Самоделкиной – первая в истории Казахстана на этом соревновании. Так, по итогам двух программ Самоделкина набрала 203,15 балла.

"Золото" досталось хозяйке соревнований – американской фигуристке Изабо Левито. Она набрала 207,61 балла. Обладательницей бронзовой медали стала Джиа Шин из Южной Кореи, у которой 179,97 балла.

"Серебро с отливом золота", – прокомментировали болельщики фигуристки.

Спортивные критики также отметили, что у Самоделкиной очень хороший результат для первого старта в сезоне. Так российская спортивная журналистка Елена Вайцеховская в своем Telegram-канале отметила, что большим удовольствием посмотрела прокат Софьи Самоделкиной на турнире в США.

"Очень мне нравятся спортсменки, готовые вытаскивать себя из небытия и делающие это. Изменилось тело, изменилось настроение, изменились программы, и видно, что самой Софе это все нравится. Словом, есть с чем поздравить и тренера, и спортсменку", – отметила она.

И, действительно во второй день соревнований Самоделкина показала сильнейший результат в произвольной программе, где выступала без присутствия тренера.

"Я специально отправил ее в Норвуд одну, чтобы она самостоятельно туда полетела. Пусть на этом уровне борется и старается", – подчеркнул этапы всесторонней подготовки к Олимпийским играм тренер фигуристки Рафаэль Арутюнян.

Фото: YouTube/U.S. Figure Skating

