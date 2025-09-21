#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спорт

Этнический казах принес Узбекистану историческое "золото" на ЧМ по греко-римской борьбе

Айтжан Халмаханов, чемпионат, борьба, Узбекистан, золото, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 00:57 Фото: olympics.uz
На чемпионате мира по греко-римской борьбе, который завершает свою программу в Загребе, исторического успеха добился для сборной Узбекистана этнический казах Айтжан Халмаханов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 21 сентября Sportarena.kz, в финале весовой категории до 63 кг Халмаханов уверенно победил южнокорейского спортсмена Хань Дже Чуна со счетом 8:0. Эта победа стала для Узбекистана первой золотой медалью в "классике" на взрослом чемпионате мира с 2001 года, когда аналогичного успеха добился Дильшод Алипов (58 кг).

Халмаханов также отметился победой в четвертьфинале над представителем Казахстана Ержетом Жарлыкасыном – со счетом 8:0. Казахстанский борец впоследствии не сумел пробиться через утешительный раунд.

Для самой сборной Казахстана чемпионат также стал историческим: Айдос Султангали (60 кг) завоевал первое в XXI веке золото для страны на мировом первенстве по борьбе.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
