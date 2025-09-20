#АЭС в Казахстане
Спорт

Казахстанец завоевал историческое "золото" на ЧМ по греко-римской борьбе

Айдос Султангали, золото, чемпионат мира, победа , фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2025 21:35 Фото: Дирекция развития спорта Министерства туризма и спорта РК
Казахстанский борец греко-римского стиля Айдос Султангали 20 сентября завоевал золотую медаль чемпионата мира, который проходит в Загребе, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК, в финале весовой категории до 60 кг Султангали одержал победу над Алишером Ганиевым из Узбекистана. Для Казахстана это первое золото на взрослом чемпионате мира по греко-римской борьбе за 26 лет. Последним чемпионом мира в 1999 году был Мхитар Манукян (до 63 кг).

С тех пор такие борцы, как Алмат Кебиспаев, Мейрамбек Айнагулов, Демеу Жадраев, Корлан Жаканша и Ержет Жарлыкасын, доходили до финала, но золота не завоевывали. В целом Султангали стал десятым казахстанским борцом, сумевшим выйти в финал мирового первенства по "классике" с момента обретения независимости.

29-летний спортсмен из Кызылорды ранее дважды завоевывал бронзовые медали чемпионатов мира в категории до 60 кг. На нынешнем турнире в Хорватии он уверенно прошёл всех соперников: в квалификации победил Максвелла Хоппера Блэка (США) и Мелкаму Фетене (Израиль), в четвертьфинале справился с бронзовым призёром Олимпиады в Париже и Азиатских игр Сеуном Ли (КНДР), а в полуфинале одолел Амирана Чавадзе из Грузии.

Ранее американский спортивный журналист Скуп Малиновски рассказал, возможен ли в будущем бой между Теренсом Кроуфордом и казахстанцем Жанибеком Алимханулы.

