Спорт

Казахстанец завоевал "бронзу" на чемпионате мира по греко-римской борьбе

Омар Сатаев, бронза, чемпионат , фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 01:00 Фото: НОК РК
Казахстанский спортсмен Омар Сатаев 23 октября стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира по греко-римской борьбе, который проходит в Нови-Саде (Сербия), сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Национальном олимпийском комитете РК, Сатаев выступал в весовой категории до 82 килограммов и в поединке за третье место одержал победу над представителем Бельгии Ибрагимом Табаевым со счетом 10:8.

После выступления Сатаева в активе сборной Казахстана стало три медали: Юсуф Мациев завоевал серебро, а Мерей Маулетханов – бронзу.

Ранее стало известно, что казахстанская легкоатлетка завоевала "серебро" на Азиатских играх в Бахрейне.

Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Ошибка в тексте: