Чемпионка мира по боксу Аида Абикеева получила в подарок машину

26 сентября в Караганде поздравили двукратную чемпионку мира по боксу Аиду Абикееву и ее личного тренера, сообщает Zakon.kz.

В родном городе чемпионке подарили автомобиль, а ее личному тренеру Исламу Абдраимову вручили денежный сертификат на пять млн тенге. Об этом передает пресс-служба акимата Карагандинской области.

"Это вторая машина, которую мне дарят на родине. Первая была в марте, после победы на чемпионате мира в Сербии", – поделилась Абикеева.

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев поздравил Аиду Абикееву с победой на чемпионате мира в Ливерпуле. Теперь ее главная цель – попасть на Олимпиаду-2028, а пока есть возможность для отдыха.

"Со следующего года начнется подготовка к ответственным стартам. Впереди Азиатские игры, кубки мира", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

На днях Абикеева и другие известные спортсмены стали обладателями стипендии для подготовки к Олимпийским играм.