#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
541.19
636.44
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
541.19
636.44
6.49
Спорт

Министр обороны наградил медалью двукратную чемпионку мира по боксу

Министр обороны наградил медалью двукратную чемпионку мира по боксу, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 13:08 Фото: МО РК
В Министерстве обороны состоялось торжественное чествование армейской спортсменки, двукратной чемпионки мира по боксу рядовой Алуа Балкибековой. Она завоевала золотую медаль на чемпионате мира в Ливерпуле.

Министр обороны генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов поздравил спортсменку с победой, отметив ее мужество, силу духа и упорство. По его словам, успехи Балкибековой вдохновляют молодое поколение и показывают важность веры в себя и стремления к победе.

Фото: МО РК

Особые слова благодарности министр адресовал тренеру – начальнику команды по боксу ЦСКА старшему лейтенанту Алишеру Омаркулову за его профессионализм и вклад в подготовку чемпионки.

В знак признания выдающихся достижений министр обороны вручил Алуа Балкибековой ведомственную медаль "Ел қорғаны". Тренеру Алишеру Омаркулову присвоено воинское звание "капитан" досрочно.

В ответном слове Алуа Балкибекова выразила благодарность за оказанное доверие и поддержку, подарив Министерству обороны боксерские перчатки с автографами чемпионок мира женской сборной.

Фото: МО РК

"Я горжусь быть частью армейского спорта и благодарна за помощь коллег, тренера и Министерства обороны. Надеюсь, мои победы вдохновят молодежь заниматься спортом", – сказала спортсменка.

Фото: МО РК

По итогам мероприятия спортсмены и тренеры также получили благодарственные письма и памятные подарки. Торжество подчеркнуло значимость армейского спорта как важной части подготовки высококлассных специалистов, способных добиваться выдающихся результатов.

Фото: МО РК

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Этнический казах принес Узбекистану историческое "золото" на ЧМ по греко-римской борьбе
00:57, 22 сентября 2025
Этнический казах принес Узбекистану историческое "золото" на ЧМ по греко-римской борьбе
Александр Бублик вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Ханчжоу
21:01, 21 сентября 2025
Александр Бублик вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Ханчжоу
Токаев поздравил чемпиона мира по греко-римской борьбе Айдоса Султангали
16:11, 21 сентября 2025
Токаев поздравил чемпиона мира по греко-римской борьбе Айдоса Султангали
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: