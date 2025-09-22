Министр обороны наградил медалью двукратную чемпионку мира по боксу

В Министерстве обороны состоялось торжественное чествование армейской спортсменки, двукратной чемпионки мира по боксу рядовой Алуа Балкибековой. Она завоевала золотую медаль на чемпионате мира в Ливерпуле.

Министр обороны генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов поздравил спортсменку с победой, отметив ее мужество, силу духа и упорство. По его словам, успехи Балкибековой вдохновляют молодое поколение и показывают важность веры в себя и стремления к победе.

Фото: МО РК

Особые слова благодарности министр адресовал тренеру – начальнику команды по боксу ЦСКА старшему лейтенанту Алишеру Омаркулову за его профессионализм и вклад в подготовку чемпионки.

В знак признания выдающихся достижений министр обороны вручил Алуа Балкибековой ведомственную медаль "Ел қорғаны". Тренеру Алишеру Омаркулову присвоено воинское звание "капитан" досрочно.

В ответном слове Алуа Балкибекова выразила благодарность за оказанное доверие и поддержку, подарив Министерству обороны боксерские перчатки с автографами чемпионок мира женской сборной.

Фото: МО РК

"Я горжусь быть частью армейского спорта и благодарна за помощь коллег, тренера и Министерства обороны. Надеюсь, мои победы вдохновят молодежь заниматься спортом", – сказала спортсменка.

Фото: МО РК

По итогам мероприятия спортсмены и тренеры также получили благодарственные письма и памятные подарки. Торжество подчеркнуло значимость армейского спорта как важной части подготовки высококлассных специалистов, способных добиваться выдающихся результатов.