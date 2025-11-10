#Народный юрист
Культура и шоу-бизнес

Кайрат Нуртас анонсировал "самый легендарный" концерт 2026 года в Астане

Казахстанский певец, артист, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 07:58 Фото: Instagram/kair_n
Знаменитый казахстанский певец Кайрат Нуртас объявил о предстоящем концерте в Астане, который станет "легендарным", сообщает Zakon.kz.

Афиша выступления уже появилась в Instagram певца, но точную дату выступления он пока не раскрыл.

Фото: Instagram/kair_n

Постер с подписью "The Legendary Concert. Kairat Nurtas. Astana. XX.XX.2026" и "Kezdeskenshe!" ("До встречи!") обрадовал его многочисленную армию поклонников.

По слухам, организаторы собираются провести шоу на одной из крупнейших площадок столицы, а это событие может стать одним из самых масштабных концертов 2026 года.

Ранее мать Кайрата Нуртаса обратилась к тем, кто проводил ее сына в "последний путь".

Аксинья Титова
Читайте также
Сорвалось еще одно выступление Кайрата Нуртаса
10:30, 10 июля 2024
Сорвалось еще одно выступление Кайрата Нуртаса
"Да или нет": Кайрат Нуртас обратился к поклонникам
10:43, 04 июля 2025
"Да или нет": Кайрат Нуртас обратился к поклонникам
Кайрат Нуртас зажег на концерте в Москве
23:46, 06 июня 2025
Кайрат Нуртас зажег на концерте в Москве
