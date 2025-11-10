Кайрат Нуртас анонсировал "самый легендарный" концерт 2026 года в Астане
Знаменитый казахстанский певец Кайрат Нуртас объявил о предстоящем концерте в Астане, который станет "легендарным", сообщает Zakon.kz.
Афиша выступления уже появилась в Instagram певца, но точную дату выступления он пока не раскрыл.
Постер с подписью "The Legendary Concert. Kairat Nurtas. Astana. XX.XX.2026" и "Kezdeskenshe!" ("До встречи!") обрадовал его многочисленную армию поклонников.
По слухам, организаторы собираются провести шоу на одной из крупнейших площадок столицы, а это событие может стать одним из самых масштабных концертов 2026 года.
Ранее мать Кайрата Нуртаса обратилась к тем, кто проводил ее сына в "последний путь".
