Кайрат Нуртас анонсировал "самый легендарный" концерт 2026 года в Астане

Знаменитый казахстанский певец Кайрат Нуртас объявил о предстоящем концерте в Астане, который станет "легендарным", сообщает Zakon.kz.

Афиша выступления уже появилась в Instagram певца, но точную дату выступления он пока не раскрыл.

Фото: Instagram/kair_n

Постер с подписью "The Legendary Concert. Kairat Nurtas. Astana. XX.XX.2026" и "Kezdeskenshe!" ("До встречи!") обрадовал его многочисленную армию поклонников.

По слухам, организаторы собираются провести шоу на одной из крупнейших площадок столицы, а это событие может стать одним из самых масштабных концертов 2026 года.

