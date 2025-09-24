Легендарный Чингиз Есенаманов покинул сборную Казахстана

Легендарный казахстанский игрок в мини-футбол, нападающий клуба "Семей" и сборной Казахстана по футзалу – 36-летний Чингиз Есенаманов накануне выступил с важным заявлением, сообщает Zakon.kz.

23 сентября 2025 года сборная Казахстана по футзалу проиграла Италии и не смогла выйти на Евро-2026.

"Тяжелый матч был очень, и проиграли. Конечно, очень тяжело это переживать сборной, еще тем более при своих трибунах. Я думаю, мы давно так не проигрывали... Это спорт: кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Удача отвернулась от нас. Очень такой момент. 16 лет я играл в сборной. В 20 лет попал. Очень тяжело, конечно... Я не прям сентиментальный человек. С ребятами очень приятно было играть... Это спорт, это жизнь. Много травм тоже я уже пережил, и, думаю, тяжело мне уже в сборной доказывать постоянно, но я постоянно доказывал, здесь играл", – заявил Чингиз Есенаманов в послематчевом интервью после игры со сборной Италии.

Он отметил, что подрастает хорошее новое поколение. При этом спортсмен пояснил, что продолжит играть в клубе "Семей".

"Буду болеть с другой стороны экрана. Конечно, не хотелось (завершать карьеру в сборной. – Прим. ред.) при таких условиях – при поражении, но это спорт, и идти надо дальше... Карьера длинная в сборной. Я не говорю, что я заканчиваю в клубе. Я просто уже до этого объявлял, многие ребята знали, что я последний цикл играю Евро... Болельщикам огромное спасибо". Чингиз Есенаманов

Чингиз Есенаманов в 2009 году начал играть за сборную Казахстана по футзалу (118 встреч и 35 голов). Он является рекордсменом по числу проведенных матчей за национальную сборную. Игроком "Семея" стал в 2023 году.

Тем временем Алматы готовится к матчу между футбольными клубами "Кайрат" и "Реал Мадрид", билеты на который уже раскуплены. Встреча пройдет 30 сентября 2025 года в 21:45 на Центральном стадионе южной столицы.