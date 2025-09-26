#АЭС в Казахстане
Спорт

Титулованная казахстанская шахматистка стала чемпионкой мира по рапиду в Перу

Ксения Балабаева стала чемпионкой мира по рапиду, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 18:20 Фото: Казахстанская федерация шахмат
В столице Перу Лиме проходит чемпионат мира по шахматам среди юниоров до 20 лет (рапид). По итогам девяти туров 19-летняя казахстанка Ксения Балабаева набрала семь очков и возглавила турнирную таблицу, показав лучший результат соревнований, сообщает Zakon.kz.

Соревнования проходили по швейцарской системе с контролем времени 15+10 (15 минут на партию плюс 10 секунд на каждый ход). После второго игрового дня Балабаева уверенно лидировала с 5 очками. В заключительный день турнира она в 47-м ходу поставила мат Умиде Омоновой, затем сыграла вничью с Анной Журовой и Афрузой Хамдамовой, досрочно обеспечив себе первое место.

Ксения Балабаева является членом женской национальной сборной Казахстана. В 2024 году она завоевала серебро на шахматной олимпиаде в Будапеште. В нынешнем чемпионате страну также представляли Лия Курмангалиева и Амина Каирбекова. Амина набрала шесть очков и заняла седьмое место, Лия с 5 очками финишировала на 12-й позиции.

Чемпионат мира 2025 года (рапид, до 20 лет):

  1. WGM Ксения Балабаева (2287) – 7 очков
  2. WIM Афруза Хамдамова (2384, Узбекистан) – 6½
  3. WFM Варвара Полякова (2065, FIDE) – 6½
  4. WFM Анна Журова (2189, FIDE) – 6½
  5. WIM Умида Омонова (2265, Узбекистан) – 6

Ранее титулованная казахстанская шахматистка прославилась на чемпионате Азии в ОАЭ.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
