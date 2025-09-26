Титулованная казахстанская шахматистка стала чемпионкой мира по рапиду в Перу
Соревнования проходили по швейцарской системе с контролем времени 15+10 (15 минут на партию плюс 10 секунд на каждый ход). После второго игрового дня Балабаева уверенно лидировала с 5 очками. В заключительный день турнира она в 47-м ходу поставила мат Умиде Омоновой, затем сыграла вничью с Анной Журовой и Афрузой Хамдамовой, досрочно обеспечив себе первое место.
Ксения Балабаева является членом женской национальной сборной Казахстана. В 2024 году она завоевала серебро на шахматной олимпиаде в Будапеште. В нынешнем чемпионате страну также представляли Лия Курмангалиева и Амина Каирбекова. Амина набрала шесть очков и заняла седьмое место, Лия с 5 очками финишировала на 12-й позиции.
Чемпионат мира 2025 года (рапид, до 20 лет):
- WGM Ксения Балабаева (2287) – 7 очков
- WIM Афруза Хамдамова (2384, Узбекистан) – 6½
- WFM Варвара Полякова (2065, FIDE) – 6½
- WFM Анна Журова (2189, FIDE) – 6½
- WIM Умида Омонова (2265, Узбекистан) – 6
Ранее титулованная казахстанская шахматистка прославилась на чемпионате Азии в ОАЭ.