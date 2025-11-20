#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
519.41
600.85
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
519.41
600.85
6.41
Спорт

Казахстан обеспечил себе выход в плей-офф женского КЧМ-2025 по шахматам

Шахматы Командный ЧМ-2025, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 10:41 Фото: Instagram/fide_chess
В испанском Линаресе продолжаются матчи командного чемпионата мира по шахматам среди женщин. По итогам третьего и четвертого раундов сборная Казахстана уверенно занимает вторую строчку турнирной таблицы, набрав шесть очков, сообщает Zakon.kz.

Данное достижение гарантирует подопечным Павла Коцура место в плей-офф КЧМ-2025. Во второй игровой день наши шахматистки победили в двух матчах.

Сначала казахстанки были сильнее представителей Перу со счетом 3:1. Свои партии выиграли Лия Курмангалиева, Ксения Балабаева и Элназ Калиахмет.

Фото: Instagram/fide_chess

Затем наши соотечественницы обыграли хозяек турнира – испанскую команду (2,5:1,5). Здесь удачные партии выдали Меруерт Камалиденова и Ксения Балабаева.

В итоге казахстанская дружина одержала третью победу подряд на этих соревнованиях, и независимо от исхода последнего поединка с США 20 ноября мы уже обеспечили себе место в 1/4 финала КЧМ-2025.

На старте текущих состязаний наши шахматистки проиграли только России (FIDE) и обыграли Азербайджан.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Казахстан стартовал на женском командном чемпионате мира по шахматам
12:44, 19 ноября 2025
Казахстан стартовал на женском командном чемпионате мира по шахматам
Известен окончательный состав участников плей-офф КЧМ-2025 по футболу
11:21, 27 июня 2025
Известен окончательный состав участников плей-офф КЧМ-2025 по футболу
Определились еще два участника плей-офф КЧМ-2025 по футболу
10:53, 26 июня 2025
Определились еще два участника плей-офф КЧМ-2025 по футболу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: