Казахстан обеспечил себе выход в плей-офф женского КЧМ-2025 по шахматам

В испанском Линаресе продолжаются матчи командного чемпионата мира по шахматам среди женщин. По итогам третьего и четвертого раундов сборная Казахстана уверенно занимает вторую строчку турнирной таблицы, набрав шесть очков, сообщает Zakon.kz.

Данное достижение гарантирует подопечным Павла Коцура место в плей-офф КЧМ-2025. Во второй игровой день наши шахматистки победили в двух матчах.

Сначала казахстанки были сильнее представителей Перу со счетом 3:1. Свои партии выиграли Лия Курмангалиева, Ксения Балабаева и Элназ Калиахмет.

Фото: Instagram/fide_chess

Затем наши соотечественницы обыграли хозяек турнира – испанскую команду (2,5:1,5). Здесь удачные партии выдали Меруерт Камалиденова и Ксения Балабаева.

В итоге казахстанская дружина одержала третью победу подряд на этих соревнованиях, и независимо от исхода последнего поединка с США 20 ноября мы уже обеспечили себе место в 1/4 финала КЧМ-2025.

На старте текущих состязаний наши шахматистки проиграли только России (FIDE) и обыграли Азербайджан.