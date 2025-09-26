#АЭС в Казахстане
Спорт

Токаев подписал указ о награждении спортсменов и тренеров за достижения на ЧМ в Загребе

Токаев подписал указ о награждении спортсменов и тренеров, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 20:06 Фото: Zakon.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении ряда спортсменов и тренеров государственными наградами за высокие спортивные достижения на чемпионате мира по видам борьбы, прошедшем в городе Загребе, сообщает Zakon.kz.

Документ опубликовала Акорда.

Орденом "Құрмет" награждены:

1. инструктор-спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Айдос Сұлтанғали;

2. инструктор-спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Нұрқожа Қайпанов;

3. тренер-преподаватель Спортивного комитета Министерства обороны – Центрального спортивного клуба Камал Гаджимагомедов.

Медалью "Ерен еңбегі үшін" награждены:

1. инструктор-спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Асылжан Есенгелди;

2. тренер РГУ "Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в микрорайоне "Шанырак" города Алматы" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Еркебұлан Кешубаев.

Благодарностью Президента Республики Казахстан отмечен:

  • тренер РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Юрий Мельниченко.

Ранее сообщалось, что казахстанский борец греко-римского стиля Айдос Султангали 20 сентября завоевал золотую медаль чемпионата мира.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
