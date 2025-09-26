Токаев подписал указ о награждении спортсменов и тренеров за достижения на ЧМ в Загребе

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении ряда спортсменов и тренеров государственными наградами за высокие спортивные достижения на чемпионате мира по видам борьбы, прошедшем в городе Загребе, сообщает Zakon.kz.

Документ опубликовала Акорда. Орденом "Құрмет" награждены: 1. инструктор-спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Айдос Сұлтанғали; 2. инструктор-спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Нұрқожа Қайпанов; 3. тренер-преподаватель Спортивного комитета Министерства обороны – Центрального спортивного клуба Камал Гаджимагомедов. Медалью "Ерен еңбегі үшін" награждены: 1. инструктор-спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Асылжан Есенгелди; 2. тренер РГУ "Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в микрорайоне "Шанырак" города Алматы" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Еркебұлан Кешубаев. Благодарностью Президента Республики Казахстан отмечен: тренер РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Юрий Мельниченко. Ранее сообщалось, что казахстанский борец греко-римского стиля Айдос Султангали 20 сентября завоевал золотую медаль чемпионата мира.

