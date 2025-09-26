Токаев подписал указ о награждении спортсменов и тренеров за достижения на ЧМ в Загребе
Документ опубликовала Акорда.
Орденом "Құрмет" награждены:
1. инструктор-спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Айдос Сұлтанғали;
2. инструктор-спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Нұрқожа Қайпанов;
3. тренер-преподаватель Спортивного комитета Министерства обороны – Центрального спортивного клуба Камал Гаджимагомедов.
Медалью "Ерен еңбегі үшін" награждены:
1. инструктор-спортсмен РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Асылжан Есенгелди;
2. тренер РГУ "Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в микрорайоне "Шанырак" города Алматы" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Еркебұлан Кешубаев.
Благодарностью Президента Республики Казахстан отмечен:
- тренер РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Юрий Мельниченко.
Ранее сообщалось, что казахстанский борец греко-римского стиля Айдос Султангали 20 сентября завоевал золотую медаль чемпионата мира.