#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
544.26
634.72
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
544.26
634.72
6.52
Спорт

Кому досталась престижная премия "Золотой мяч-2025"

кто выиграл золотой мяч, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 00:41 Фото: социальная сеть X/@ballondor
Пресс-служба официального аккаунта "Золотого мяча" опубликовала результаты голосования на эту награду по итогам минувшего сезона, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте, награду выиграл французский футболист парижского "ПСЖ" Усман Дембеле, который набрал 1380 очков. На второй строчке расположился вингер "Барселоны" Ламин Ямаль, заработавший 1059 очков. Замкнул тройку лидеров с 703 очками полузащитник "ПСЖ" Витинья.

Дембеле выиграл "Золотой мяч" впервые.

В составе парижского клуба Дембеле выиграл пять трофеев за последнее время: чемпионат Франции, Кубок страны, Суперкубок, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также дошел до финала клубного чемпионата мира. В Лиге наций сборная Франции с Дембеле в составе стала обладательницей бронзовых медалей, обыграв в матче за третье место национальную команду Германии.

Отметим, что в прошлом году обладателем престижной награды стал полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри.

"Золотой мяч" – ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение "Золотого мяча" прошло в 1956 году.

Ранее форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал своего главного претендента на престижную награду "Золотой мяч", ежегодно вручаемую лучшему футболисту мира.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Известны все победители престижной футбольной премии "Золотой мяч"
11:01, 29 октября 2024
Известны все победители престижной футбольной премии "Золотой мяч"
Месси стал лучшим футболистом года по версии ФИФА
03:05, 16 января 2024
Месси стал лучшим футболистом года по версии ФИФА
Обладателем "Золотого мяча" 2023 года стал Месси
04:28, 31 октября 2023
Обладателем "Золотого мяча" 2023 года стал Месси
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: