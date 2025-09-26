Кому досталась престижная премия "Золотой мяч-2025"

Пресс-служба официального аккаунта "Золотого мяча" опубликовала результаты голосования на эту награду по итогам минувшего сезона, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте, награду выиграл французский футболист парижского "ПСЖ" Усман Дембеле, который набрал 1380 очков. На второй строчке расположился вингер "Барселоны" Ламин Ямаль, заработавший 1059 очков. Замкнул тройку лидеров с 703 очками полузащитник "ПСЖ" Витинья.

Дембеле выиграл "Золотой мяч" впервые.

В составе парижского клуба Дембеле выиграл пять трофеев за последнее время: чемпионат Франции, Кубок страны, Суперкубок, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также дошел до финала клубного чемпионата мира. В Лиге наций сборная Франции с Дембеле в составе стала обладательницей бронзовых медалей, обыграв в матче за третье место национальную команду Германии.

Отметим, что в прошлом году обладателем престижной награды стал полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри.

"Золотой мяч" – ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение "Золотого мяча" прошло в 1956 году.

