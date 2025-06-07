Криштиану Роналду назвал фаворита на "Золотой мяч"

Форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал своего главного претендента на престижную награду "Золотой мяч", ежегодно вручаемую лучшему футболисту мира, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание Marca.

По словам Роналду, полузащитник "Барселоны" Ламин Ямаль обладает всеми качествами, необходимыми для победы. Однако легендарный нападающий также отметил, что обладателем приза должен становиться игрок, выигравший Лигу чемпионов.

Церемония вручения награды состоится 22 сентября. В числе главных номинантов – Рафинья, Ламин Ямаль и Педри из "Барселоны", Усман Дембеле из ПСЖ и Мохамед Салах, выступающий за "Ливерпуль".

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