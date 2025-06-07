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Спорт

Криштиану Роналду назвал фаворита на "Золотой мяч"

Криштиану Роналду, золото мяч, претенденты , фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2025 23:34 Фото: Instagram/alnassr
Форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал своего главного претендента на престижную награду "Золотой мяч", ежегодно вручаемую лучшему футболисту мира, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание Marca.

По словам Роналду, полузащитник "Барселоны" Ламин Ямаль обладает всеми качествами, необходимыми для победы. Однако легендарный нападающий также отметил, что обладателем приза должен становиться игрок, выигравший Лигу чемпионов.

Церемония вручения награды состоится 22 сентября. В числе главных номинантов – Рафинья, Ламин Ямаль и Педри из "Барселоны", Усман Дембеле из ПСЖ и Мохамед Салах, выступающий за "Ливерпуль".

Ранее стало известно, что американская теннисистка Кори Гауфф, занимающая второе место в мировом рейтинге WTA, 7 июня одержала победу на "Ролан Гаррос – 2025" в женском одиночном разряде. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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