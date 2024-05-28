Два футболиста "Реала" являются фаворитами премии "Золотой мяч"

Лидеры испанского футбольного клуба "Реал" Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем возглавляют список фаворитов на ежегодную награду "Золотой мяч". Свою версию рейтинга опубликовало издание Goal, сообщает Zakon.kz.

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По обновленному последнему рейтингу претендентов на завоевание данной премии в 2024 году лидирует вингер королевского клуба Винисиус Жуниор. Сразу за ним располагается его коллега по "Реалу" – Джуд Беллингем. Тройку основных соискателей будущей награды замыкает француз Килиан Мбаппе из ПСЖ, который, кстати, скоро наденет майку "сливочных".





Фото: Instagram/mancity

Еще три игрока мадридского клуба числятся в списке топ-10 кандидатов на "Золотой мяч". Это Тони Кроос, Родриго и Антонио Рюдигер. Также среди них есть Фил Фоден ("Ман "Сити", 4-е место), Харри Кейн ("Бавария", 5), Флориан Виртц ("Байер", 7) и Родри ("Ман Сити", 9).





Фото: Instagram/mancity

На последующих местах фигурируют: Эрлинг Холанд ("Ман Сити"), Букайо Сака ("Арсенал"), Матс Хуммельс ("Боруссия"), Деклан Райс ("Арсенал"), Кевин де Брюйне ("Ман Сити"), Лионель Месси ("Интер Майами"), Бернарду Силва ("Ман Сити"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Мохамед Салах ("Ливерпуль") и Лаутаро Мартинес ("Интер").

Шанс получить "Золотой мяч" у Винисиуса и Беллингема очень высок, так как футболисты ждут своего звездного часа в финале Лиги чемпионов УЕФА против дортмундской "Боруссии". Плюс оба могут проявить себя на континентальных первенствах.

Джуд выступит за сборную Англии на Евро-2024, а Жуниор наденет бразильскую майку на Кубке Южной Америки.

На днях "Реал" третий год подряд признан самым дорогим клубом планеты.