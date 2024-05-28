Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Два футболиста "Реала" являются фаворитами премии "Золотой мяч"

Футбол Кандидаты Золотой мяч, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 11:59 Фото: Instagram/realmadrid
Лидеры испанского футбольного клуба "Реал" Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем возглавляют список фаворитов на ежегодную награду "Золотой мяч". Свою версию рейтинга опубликовало издание Goal, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

По обновленному последнему рейтингу претендентов на завоевание данной премии в 2024 году лидирует вингер королевского клуба Винисиус Жуниор. Сразу за ним располагается его коллега по "Реалу" – Джуд Беллингем. Тройку основных соискателей будущей награды замыкает француз Килиан Мбаппе из ПСЖ, который, кстати, скоро наденет майку "сливочных".

Футбол Кандидат Золотой мяч, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 11:59

Фото: Instagram/mancity

Еще три игрока мадридского клуба числятся в списке топ-10 кандидатов на "Золотой мяч". Это Тони Кроос, Родриго и Антонио Рюдигер. Также среди них есть Фил Фоден ("Ман "Сити", 4-е место), Харри Кейн ("Бавария", 5), Флориан Виртц ("Байер", 7) и Родри ("Ман Сити", 9).

Футбол Кандидат Золотой Мяч, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 11:59

Фото: Instagram/mancity

На последующих местах фигурируют: Эрлинг Холанд ("Ман Сити"), Букайо Сака ("Арсенал"), Матс Хуммельс ("Боруссия"), Деклан Райс ("Арсенал"), Кевин де Брюйне ("Ман Сити"), Лионель Месси ("Интер Майами"), Бернарду Силва ("Ман Сити"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Мохамед Салах ("Ливерпуль") и Лаутаро Мартинес ("Интер").

Шанс получить "Золотой мяч" у Винисиуса и Беллингема очень высок, так как футболисты ждут своего звездного часа в финале Лиги чемпионов УЕФА против дортмундской "Боруссии". Плюс оба могут проявить себя на континентальных первенствах.

Джуд выступит за сборную Англии на Евро-2024, а Жуниор наденет бразильскую майку на Кубке Южной Америки. 

На днях "Реал" третий год подряд признан самым дорогим клубом планеты.   

Читайте также

Футбол Повторение Рекорда
Клуб Неймара повторил рекорд "Байера" в чемпионате Саудовской Аравии
Куандык Шынасилов
Манчестер сити ПСЖ УЕФА Мбаппе Килиан Месси Лионель Джуд Беллингем ФК Арсенал ФК Реал Мадрид 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
Димаш Кудайберген показал свою китайскую семью
земельный участок, ИЖС, 10 соток, строительство,. дом
Бесплатные 10 соток: кто из казахстанцев получит землю в 2024 году
в Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
В Казахстане разработают правила по определению принадлежности лиц к казахской национальности
петиция
За рост доходов народа – новая петиция набирает обороты в РК
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: