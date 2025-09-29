90-летний юбилей Виктора Павленко – легенды акмолинского футбола и заслуженного спортсмена Казахстана

Виктор Иванович Павленко – имя, которое стало синонимом акмолинского футбола и настоящей спортивной преданности. Сегодня легендарному спортсмену, заслуженному труженику и ветерану спорта исполнилось 90 лет.

Его судьба – это история поколения, которое умело совмещать труд и спорт, работу на благо страны и любовь к игре, дарящей миллионам радость.

Родился он 29 сентября 1935 года в селе Балкашино Сандыктауского района Акмолинской области. Уже в юности футбол занял в его жизни особое место. Первые шаги на поле Виктор Павленко сделал в 1949 году в Акмолинске в составе юношеской команды "Спартак", где его наставником был сам Николай Старостин – заслуженный мастер спорта СССР и легенда советского футбола. Этот опыт стал решающим: молодой спортсмен получил не только навыки, но и понимание того, что футбол – это не просто игра, а школа характера и мужества.

В начале 1950-х годов Павленко уже выступал за взрослые команды, защищал честь Щучинска и Кокшетау, становился чемпионом области, а позже вошел в сборную Казахстана, где ему довелось играть против сильнейших команд союзных республик. Во время службы в армии он продолжал блистать на поле: трижды становился чемпионом Узбекистана и обладателем Кубка Туркмении, а в составе команды Туркестанского военного округа завоевал "бронзу" первенства Вооруженных сил СССР.

С 1957 по 1964 год Павленко выступал за кокчетавское "Торпедо" под 10-м номером. Шесть раз команда с его участием становилась чемпионом и обладателем Кубка Кокчетавской области, а в 1964 году – чемпионом Целинного края. Для болельщиков того времени он был символом атакующего футбола, яркой игры и спортивного упорства.

Фото: Управление физической культуры и спорта Акмолинской области

Но жизнь Виктора Ивановича не ограничивалась футболом. Более 40 лет он проработал на приборостроительном заводе в Кокшетау, пройдя путь от слесаря до начальника цеха. Его труд отмечен орденами Трудовой славы II и III степени, семью медалями, золотой медалью ВДНХ и занесением в Золотую книгу Почета Казахстана. Он был депутатом горисполкома четырех созывов, секретарем парткома завода, общественным деятелем, оставаясь верным принципам честности и ответственности.

Даже после завершения профессиональной спортивной карьеры Павленко продолжал служить футболу. В двухтысячные годы он стал наставником юных игроков школы "Окжетпес", где делился опытом с новым поколением. Его авторитет и поддержка помогли десяткам мальчишек поверить в свои силы и продолжить путь в спорте.

Его 90-летний юбилей – это праздник не только для родных, но и для всего спортивного сообщества Казахстана. В этот знаменательный день юбиляра тепло поздравило руководство детско-юношеской футбольной школы "Окжетпес", отметив его огромный вклад в развитие футбола и воспитание молодежи.

"Мне хотелось бы выразить огромную благодарность всем, кто пришел отпраздновать со мной юбилей, – всем руководителям, маленьким спортсменам. Я будто в детство обратно вернулся. Все здесь родное. Друзей остались единицы – я остался один из тех, кто был у основания "Торпедо" в 1957 году, сейчас переименованной в "Окжетпес". Спасибо кокшетаусцам, казахстанцам и всем, кто меня поздравлял. Вот сыновья приехали из Москвы, внук и сын прилетели – какая радость это для меня. Соседи с утра поздравляют – что мне еще надо. Сыновья у меня шахматисты, специалисты IT высшей категории", – поделился Виктор Павленко.

Имя Виктора Павленко навсегда вписано в историю акмолинского футбола. Его жизнь – это доказательство того, что любовь к спорту и труду может стать источником силы, вдохновения и подлинного человеческого величия.