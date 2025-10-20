В области Жетысу игроки национальной сборной Казахстана по футболу провели товарищеский матч

18 октября в области Жетысу состоялась товарищеская встреча ветеранов национальной сборной Казахстана по футболу. Данное соревнование было организовано в рамках спортивного мероприятия "Массовый спорт – начало будущих побед".

Выступая на открытии соревнований на стадионе "Жетысу" в Талдыкоргане, аким области Бейбит Исабаев выразил благодарность участникам мероприятия.

Фото: Дмитрий Ерофеев, Руслан Темиргали

"Сегодняшняя встреча – это не только товарищеский матч ветеранов спорта, но и возможность объединить представителей разных поколений. Ведь спорт – это язык, который понятен всем. Я надеюсь, дорогие гости, что молодежь, встретившись с вами, вдохновится вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, верить в себя и свою мечту. Удачной сегодняшней товарищеской встречи!" – сказал глава региона.

Фото: Дмитрий Ерофеев, Руслан Темиргали

Фото: Дмитрий Ерофеев, Руслан Темиргали

Также выступили директор ФК "Астана", видный представитель футбола страны Михаил Гурман, легендарный футбольный вратарь, ветеран спорта Куралбек Ордабаев, олимпийский чемпион по футболу Евгений Яровенко, пожелавшие жетысусцам новых успехов в спорте.

Затем спортсмены-ветераны вышли на футбольное поле в составе национальной сборной Казахстана и сборной любительских команд Жетысу. В составе республиканской команды наряду с вышеназванными футболистами были Ваит Талгаев, Сергей Волгин, Берик Аргымбаев, Аскар Кожабергенов и другие ветераны, а в команде области – заместитель акима области Диас Есдаулетов, руководитель областного управления физической культуры и спорта Улан Рыскул, главный тренер ФК "Жетысу" Самат Смаков, директор ФК "Жетысу" Марк Гурман и другими граждане.

Товарищеский матч завершился вничью со счетом 2:2.

Фото: Дмитрий Ерофеев, Руслан Темиргали

Обеим командам были вручены медали, а национальной сборной Казахстана – Кубок игры.

Свое мнение высказал гость Талдыкоргана, один из ярких представителей футбола СССР и Казахстана Аскар Кожабергенов:

"Очень хорошо пропагандировать футбол, популяризировать спорт в целом. Такие меры очень нужны молодежи. Сейчас количество футбольных полей увеличивается, создаются идеальные условия для тренировок. Что в комплексе создает хорошие возможности для футболистов. Все это повышает интерес молодежи к этому виду игры. Сегодня болельщики заполнили одно из боковых крыльев стадиона. Прибывшие сюда юниоры лично увидели известных футболистов, играющих в составе национальной сборной Казахстана, а местные болельщики – своих кумиров, сейчас ставших ветеранами спорта. Я рад вернуться на наш стадион "Жетысу".