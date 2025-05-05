85-летняя мама Алики Смеховой приятно шокировала поклонников дочери
Фото: Instagram/alika_smekhova
Накануне, 4 мая 2025 года, в семье российской актрисы театра, кино, телевидения и дубляжа Алики Смеховой (настоящее имя – Алла) отметили важную дату. Матери заслуженной артистки РФ – радиожурналистке Алле Смеховой – исполнилось 85 лет, сообщает Zakon.kz.
В связи с этим 57-летняя Алика поделилась в своем Instagram серией снимков с родительницей.
"Маме – 85. Будь здорова, весела и спокойна за нас, мы с сестрой и твоими внуками всегда рядом", – трогательно обратилась к матери Смехова.
А в Stories актриса показала, с кем и как мама встретила свой новый возраст.
Фото: Instagram/alika_smekhova
Счастливая именинница приятно шокировала подписчиков своей известной дочери. Они поздравили родительницу своего кумира с днем рождения и не поверили, что матери Алики 85 лет:
- "Поздравляем вашу мамочку! Крепкого здоровья".
- "Мамочку с днем рождения! Здоровья и всего самого наилучшего!"
- "Какая милая мама у вас. Это такое счастье – обнять маму в такой юбилей. Здоровья мамочке и еще много-много счастливых лет рядом с родными".
- "85? Это чудо какое-то. Она очень молода! Вообще не рядом с 85. До 70 точно. Уникально! Моей – 85, тоже хороша. Но ваша переплюнула. Дай Бог здоровья!"
Ранее мы писали о другой юбилярше – Асель Сагатовой. Известной казахстанской актрисе исполнилось 40 лет.
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