85-летняя мама Алики Смеховой приятно шокировала поклонников дочери

Накануне, 4 мая 2025 года, в семье российской актрисы театра, кино, телевидения и дубляжа Алики Смеховой (настоящее имя – Алла) отметили важную дату. Матери заслуженной артистки РФ – радиожурналистке Алле Смеховой – исполнилось 85 лет, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим 57-летняя Алика поделилась в своем Instagram серией снимков с родительницей.

"Маме – 85. Будь здорова, весела и спокойна за нас, мы с сестрой и твоими внуками всегда рядом", – трогательно обратилась к матери Смехова.

А в Stories актриса показала, с кем и как мама встретила свой новый возраст.

Фото: Instagram/alika_smekhova

Счастливая именинница приятно шокировала подписчиков своей известной дочери. Они поздравили родительницу своего кумира с днем рождения и не поверили, что матери Алики 85 лет:

"Поздравляем вашу мамочку! Крепкого здоровья".

"Мамочку с днем рождения! Здоровья и всего самого наилучшего!"

"Какая милая мама у вас. Это такое счастье – обнять маму в такой юбилей. Здоровья мамочке и еще много-много счастливых лет рядом с родными".

"85? Это чудо какое-то. Она очень молода! Вообще не рядом с 85. До 70 точно. Уникально! Моей – 85, тоже хороша. Но ваша переплюнула. Дай Бог здоровья!"

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