Юный вратарь "Кайрата" Калмурза едва сдержал слезы, получив шикарный подарок от бизнесмена

Предприниматель Улугбек Шарипов 1 октября опубликовал в Instagram видео, на котором он вручает ключи от нового Exeed 18-летнему вратарю "Кайрата" Шерхану Калмурзе, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, что юный голкипер, ставший героем матча с мадридским "Реалом", был явно ошеломлен таким подарком. Сам Калмурза позже репостнул видео в свои соцсети.

На видео он и его мама еле сдерживают слезы.

"Вся страна с тобой", – написал бизнесмен под роликом.

Калмурза также написал в комментарии к видео: "Человек с большим сердцем, спасибо огромное".

Несмотря на поражение алматинской команды, юный голкипер впечатлил болельщиков и специалистов своей игрой. В дебютном матче Лиги чемпионов Калмурза отразил пенальти и несколько опасных ударов соперников, заслужив признание не только казахстанских фанатов, но и зарубежной прессы.

А ранее Шерхан Калмурза поблагодарил вратаря "Реала" и получил от него немедленную реакцию.

