"Мечты сбываются": девушка Шерхана Калмурзы опубликовала трогательный ролик
Им на своей странице в Instagram поделилась 20-летняя девушка молодого голкипера Самира Смакова – дочь самого титулованного футболиста Казахстана Самата Смакова.
"В 2024 я записала это (Смотреть, как играет в воротах Шера на Центральном стадионе. – Прим. ред.) в блокнот. В 2025 – увидела своими глазами", – написала Самира.
На публикацию отреагировали Шерхан и его мама Сауле Рабаева.
Фолловеров ролик умилил и они закидали дочь Смакова комплиментами:
- "Как мило".
- "Еще и в ЛЧ".
- "Лучшая девушка".
- "Мечты сбываются".
- "У вас сильная энергия".
- "Какая поддержка, молодец. Будьте счастливы".
Отметим, что Шерхан Калмурза проснулся национальным героем после матча "Кайрата" с "Реалом". И это несмотря на счет 5:0 в пользу королевского клуба. Позднее звездный вратарь "Реала" Тибо Куртуа опубликовал фотографию с 18-летней звездой "Кайрата" и отметил его Instagram. В частности, после этого количество подписчиков Шерхана начало стремительно расти и он обогнал своего коллегу Темирлана Анарбекова, благодаря которому "Кайрат" прошел в основную сетку Лиги чемпионов УЕФА.