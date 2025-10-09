#АЭС в Казахстане
Спорт

"Мечты сбываются": девушка Шерхана Калмурзы опубликовала трогательный ролик

вратарь ФК &quot;Кайрат&quot; Шерхан Калмурза, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 18:45 Фото: Instagram/kallmurza
В Сети появился трогательный ролик, посвященный 18-летней звезде футбольного клуба "Кайрат" – вратарю Шерхану Калмурзе, сообщает Zakon.kz.

Им на своей странице в Instagram поделилась 20-летняя девушка молодого голкипера Самира Смакова – дочь самого титулованного футболиста Казахстана Самата Смакова.

"В 2024 я записала это (Смотреть, как играет в воротах Шера на Центральном стадионе. – Прим. ред.) в блокнот. В 2025 – увидела своими глазами", – написала Самира.

На публикацию отреагировали Шерхан и его мама Сауле Рабаева.

Фото: Instagram/samira_smakova

Фолловеров ролик умилил и они закидали дочь Смакова комплиментами:

  • "Как мило".
  • "Еще и в ЛЧ".
  • "Лучшая девушка".
  • "Мечты сбываются".
  • "У вас сильная энергия".
  • "Какая поддержка, молодец. Будьте счастливы".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 18:45
"Ты мой №1": стало известно, с кем встречается Шерхан Калмурза

Отметим, что Шерхан Калмурза проснулся национальным героем после матча "Кайрата" с "Реалом". И это несмотря на счет 5:0 в пользу королевского клуба. Позднее звездный вратарь "Реала" Тибо Куртуа опубликовал фотографию с 18-летней звездой "Кайрата" и отметил его Instagram. В частности, после этого количество подписчиков Шерхана начало стремительно расти и он обогнал своего коллегу Темирлана Анарбекова, благодаря которому "Кайрат" прошел в основную сетку Лиги чемпионов УЕФА.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
