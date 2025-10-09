"Мечты сбываются": девушка Шерхана Калмурзы опубликовала трогательный ролик

В Сети появился трогательный ролик, посвященный 18-летней звезде футбольного клуба "Кайрат" – вратарю Шерхану Калмурзе, сообщает Zakon.kz.

Им на своей странице в Instagram поделилась 20-летняя девушка молодого голкипера Самира Смакова – дочь самого титулованного футболиста Казахстана Самата Смакова.

"В 2024 я записала это (Смотреть, как играет в воротах Шера на Центральном стадионе. – Прим. ред.) в блокнот. В 2025 – увидела своими глазами", – написала Самира.

На публикацию отреагировали Шерхан и его мама Сауле Рабаева.

Фото: Instagram/samira_smakova

Фолловеров ролик умилил и они закидали дочь Смакова комплиментами:

"Как мило".

"Еще и в ЛЧ".

"Лучшая девушка".

"Мечты сбываются".

"У вас сильная энергия".

"Какая поддержка, молодец. Будьте счастливы".

Отметим, что Шерхан Калмурза проснулся национальным героем после матча "Кайрата" с "Реалом". И это несмотря на счет 5:0 в пользу королевского клуба. Позднее звездный вратарь "Реала" Тибо Куртуа опубликовал фотографию с 18-летней звездой "Кайрата" и отметил его Instagram. В частности, после этого количество подписчиков Шерхана начало стремительно расти и он обогнал своего коллегу Темирлана Анарбекова, благодаря которому "Кайрат" прошел в основную сетку Лиги чемпионов УЕФА.