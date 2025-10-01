Шерхан Калмурза поблагодарил вратаря "Реала" и получил от него немедленную реакцию

Сегодня, 1 октября 2025 года, 18-летний вратарь футбольного клуба "Кайрат" Шерхан Калмурза обратился к звездному голкиперу "Реал Мадрида" и сборной Бельгии Тибо Куртуа, после чего получил от 33-летнего бельгийца совет, сообщает Zakon.kz.

На странице в Instagram юное дарование алматинского ФК опубликовал свою фотографию, на которую попал и вратарь королевского клуба.

"Великий человек. Спасибо за опыт, Тибо Куртуа", – написал Шерхан под публикацией во вторник.

В свою очередь Куртуа немедленно отреагировал на обращение Калмурзы.

"Продолжай работать усердно! Удачи!" – написал Тибо в комментариях.

Фото: Instagram/kallmurza

Ранее мы писали, что звездный вратарь "Реала" опубликовал фотографию с Шерханом и отметил его Instagram.

Фото: Instagram/thibautcourtois

В частности, после публикации Куртуа количество подписчиков Калмурзы начало стремительно расти и он обогнал своего коллегу Темирлана Анарбекова, благодаря которому "Кайрат" прошел в основную сетку Лиги чемпионов УЕФА.

Отметим, что историческая встреча "Кайрата" и "Реал Мадрида" состоялась 30 сентября 2025 года на Центральном стадионе Алматы и завершилась с разгромным счетом 0:5 в пользу гостей.