#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
549.06
644.87
6.66
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
549.06
644.87
6.66
Спорт

Шерхан Калмурза поблагодарил вратаря "Реала" и получил от него немедленную реакцию

вратарь ФК "Кайрат" Шерхан Калмурза, вратарь ФК "Реал Мадрид" и сборной Бельгии Тибо Куртуа, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 18:38 Фото: Instagram/kallmurza, Instagram/thibautcourtois
Сегодня, 1 октября 2025 года, 18-летний вратарь футбольного клуба "Кайрат" Шерхан Калмурза обратился к звездному голкиперу "Реал Мадрида" и сборной Бельгии Тибо Куртуа, после чего получил от 33-летнего бельгийца совет, сообщает Zakon.kz.

На странице в Instagram юное дарование алматинского ФК опубликовал свою фотографию, на которую попал и вратарь королевского клуба.

"Великий человек. Спасибо за опыт, Тибо Куртуа", – написал Шерхан под публикацией во вторник.

В свою очередь Куртуа немедленно отреагировал на обращение Калмурзы.

"Продолжай работать усердно! Удачи!" – написал Тибо в комментариях.

Фото: Instagram/kallmurza

Ранее мы писали, что звездный вратарь "Реала" опубликовал фотографию с Шерханом и отметил его Instagram.

Фото: Instagram/thibautcourtois

В частности, после публикации Куртуа количество подписчиков Калмурзы начало стремительно расти и он обогнал своего коллегу Темирлана Анарбекова, благодаря которому "Кайрат" прошел в основную сетку Лиги чемпионов УЕФА.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 18:38
"Ты мой №1": стало известно, с кем встречается Шерхан Калмурза

Отметим, что историческая встреча "Кайрата" и "Реал Мадрида" состоялась 30 сентября 2025 года на Центральном стадионе Алматы и завершилась с разгромным счетом 0:5 в пользу гостей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Звезда "Кайрата" обратился к болельщикам после разгрома от "Реала" и обогнал Анарбекова по числу подписчиков
17:48, Сегодня
Звезда "Кайрата" обратился к болельщикам после разгрома от "Реала" и обогнал Анарбекова по числу подписчиков
Динара Сатжан определила самого популярного парня после разгрома "Кайрата"
17:28, Сегодня
Динара Сатжан определила самого популярного парня после разгрома "Кайрата"
"Ты мой №1": стало известно, с кем встречается Шерхан Калмурза
16:04, Сегодня
"Ты мой №1": стало известно, с кем встречается Шерхан Калмурза
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: