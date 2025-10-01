Шерхан Калмурза поблагодарил вратаря "Реала" и получил от него немедленную реакцию
На странице в Instagram юное дарование алматинского ФК опубликовал свою фотографию, на которую попал и вратарь королевского клуба.
"Великий человек. Спасибо за опыт, Тибо Куртуа", – написал Шерхан под публикацией во вторник.
В свою очередь Куртуа немедленно отреагировал на обращение Калмурзы.
"Продолжай работать усердно! Удачи!" – написал Тибо в комментариях.
Фото: Instagram/kallmurza
Ранее мы писали, что звездный вратарь "Реала" опубликовал фотографию с Шерханом и отметил его Instagram.
Фото: Instagram/thibautcourtois
В частности, после публикации Куртуа количество подписчиков Калмурзы начало стремительно расти и он обогнал своего коллегу Темирлана Анарбекова, благодаря которому "Кайрат" прошел в основную сетку Лиги чемпионов УЕФА.
Отметим, что историческая встреча "Кайрата" и "Реал Мадрида" состоялась 30 сентября 2025 года на Центральном стадионе Алматы и завершилась с разгромным счетом 0:5 в пользу гостей.