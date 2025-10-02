Выступление лучшей теннисистки Казахстана обернулось провалом в Пекине

Первая ракетка Казахстана в паре Анна Данилина не смогла выйти в полуфинал турнира серии WTA 1000 в Пекине (Китай), сообщает Zakon.kz.

В четвертьфинале турнира в парном разряде она вместе с сербкой Александрой Крунич уступили дуэту Присцилла Хон (Австралия)/Каролина Мухова (Чехия) со счетом 6:7, 3:6.

<br>

Матч шел 1 час 35 минут. До этого момента теннисистки между собой не встречались.

Призовой фонд турнира в Пекине составляет 8 963 700 долларов. Победительницы парного разряда заработают по 457 150 долларов, а также получат по 1000 рейтинговых очков.

