Первая ракетка Казахстана завершила выступление на турнире в Майами

Все о теннисе

Казахстанская теннисистка Анна Данилина завершила выступление на турнире серии WTA 1000 в Майами (США), сообщает Zakon.kz.

Казахстанская теннисистка едва начала борьбу за титул чемпионки, как уже покинула турнир.

В первом матче она вместе с россиянкой Ириной Хромачёвой проиграла на "харде" хозяйкам корта Джессике Пегуле и Эшлин Крюгер со счетом 6:2, 3:6, 7:10.

Ранее сообщалось, что Мирра Андреева успешно стартовала в Майами.

