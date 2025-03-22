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Все о теннисе

Первая ракетка Казахстана завершила выступление на турнире в Майами

Теннис, спортсменка, ракетка, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2025 02:40 Фото: пресс-служба НОК РК
Казахстанская теннисистка Анна Данилина завершила выступление на турнире серии WTA 1000 в Майами (США), сообщает Zakon.kz.

Казахстанская теннисистка едва начала борьбу за титул чемпионки, как уже покинула турнир.

В первом матче она вместе с россиянкой Ириной Хромачёвой проиграла на "харде" хозяйкам корта Джессике Пегуле и Эшлин Крюгер со счетом 6:2, 3:6, 7:10.

Ранее сообщалось, что Мирра Андреева успешно стартовала в Майами.

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Аксинья Титова
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