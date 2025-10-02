"Кайрат" занимает последнюю строчку в таблице Лиги Чемпионов
Фото: Zakon.kz
По итогам двух туров Лиги Чемпионов алматинский футбольный клуб "Кайрат" расположился на последнем месте среди участников ЛЧ, сообщает Zakon.kz.
В первом туре команда Рафаэля Уразбахтина на выезде проиграла португальскому "Спортингу" со счетом 1:4. Во втором команда была разгромлена испанским "Реалом".
Таким образом, по состоянию на 2 октября, после двух сыгранных матчей "Кайрат" в активе очков не имеет и с разницей забитых и пропущенных мячей "-8" занимает последнее, 36 место в турнирной таблице.
Фото: Telegram/Foot Football
Следующий матч в Лиге Чемпионов "Кайрат" проведет 21 октября. В Алматы он сыграет с кипрским "Пафосом".
Также соперниками казахстанской команды на общем этапе будут:
- английский "Арсенал";
- итальянский "Интер";
- бельгийский "Брюгге";
- датский "Копенгаген";
- греческий "Олимпиакос".
Ранее нападающий клуба "Реал Мадрид" Килиан Мбаппе испугался на Центральном стадионе Алматы.
