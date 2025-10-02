#АЭС в Казахстане
Спорт

"Кайрат" занимает последнюю строчку в таблице Лиги Чемпионов

Центральный стадион Алматы, Центральный стадион в Алматы, ФК Кайрат, матч, футбол, футбольный клуб Кайрат, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 06:40 Фото: Zakon.kz
По итогам двух туров Лиги Чемпионов алматинский футбольный клуб "Кайрат" расположился на последнем месте среди участников ЛЧ, сообщает Zakon.kz.

В первом туре команда Рафаэля Уразбахтина на выезде проиграла португальскому "Спортингу" со счетом 1:4. Во втором команда была разгромлена испанским "Реалом".

Таким образом, по состоянию на 2 октября, после двух сыгранных матчей "Кайрат" в активе очков не имеет и с разницей забитых и пропущенных мячей "-8" занимает последнее, 36 место в турнирной таблице.

Фото: Telegram/Foot Football

Следующий матч в Лиге Чемпионов "Кайрат" проведет 21 октября. В Алматы он сыграет с кипрским "Пафосом".

Также соперниками казахстанской команды на общем этапе будут:

  • английский "Арсенал";
  • итальянский "Интер";
  • бельгийский "Брюгге";
  • датский "Копенгаген";
  • греческий "Олимпиакос".

Ранее нападающий клуба "Реал Мадрид" Килиан Мбаппе испугался на Центральном стадионе Алматы.

Фото Алия Абди
Алия Абди
