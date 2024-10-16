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Определилась соперница Юлии Путинцевой по четвертьфиналу турнира в Китае

Определилась соперница Юлии Путинцевой по четвертьфиналу турнира в Китае Фото: Jimmie48 Photography, WTA
В Нинбо (Китай) проходит турнир категории WTA-500. Стала известна соперница казахстанской теннисистки Юлии Путинцевой (32 WTA) по четвертьфиналу одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

За выход в полуфинал вторая ракетка Казахстана поспорит с россиянкой Дарьей Касаткиной, занимающей 11-е место в мировом рейтинге. Во втором круге Касаткина обыграла Катержину Синякову (Чехия, 44 WTA) со счетом 1:6, 6:3, 6:2.

Продолжительность встречи составила 2 часа 6 минут. За это время Касаткина не выполнила ни одной подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Синяковой один эйс, шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Ранее Юлия Путинцева во втором раунде выиграла у представительницы Германии Эллы Зайдель со счетом 6:4, 6:4, а на старте турнира в Нинбо Юлия разгромила американку Каролин Доулхайд (100 WTA) со счетом 6:2, 6:0.

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