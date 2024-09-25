Юлия Путинцева получила в соперницы экс-первую ракетку мира на турнире в Пекине

В Пекине (Китай) проходит турнир категории WTA-1000. Определилась первая соперница казахстанской теннисистки Юлии Путинцевой, сообщает Zakon.kz.

Юлия Путинцева получила 21-й номер посева и начнет свой путь в столице Китая со второго раунда, пропуская первый. В соперницы казахстанке досталась бывшая первая ракетка мира Наоми Осака.

В первом круге четырехкратная победительница турниров "Большого шлема" уверенно обыграла итальянку Лючию Бронцетти (77 WTA) со счетом 6:3, 6:2.

В WTA туре Юлия встречалась с Наоми четыре раза. Счет в очном противостоянии – 3:1 в пользу Путинцевой.

Ранее экс-первая ракетка Казахстана Зарина Дияс пробилась в основную сетку WTA-1000 в Пекине.

