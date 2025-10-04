#АЭС в Казахстане
Спорт

"Тобол" выиграл Кубок Казахстана в третий раз в истории

ФК Тобол, Ордабасы, кубок Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2025 21:29 Фото: fctobol.kz
Футбольный клуб "Тобол" (Костанай) 4 октября стал обладателем Кубка Казахстана-2025. В финальном матче, прошедшем в Кызылорде на новом стадионе "Кайсар Арена", команда обыграла "Ордабасы" со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, оба гола были забиты еще в первом тайме – отличились Николай Сигневич и Ислам Чесноков. Костанайцы сохранили преимущество до конца встречи и третий раз в своей истории завоевали национальный трофей.

Для "Ордабасы" это поражение стало вторым подряд в финалах Кубка Казахстана.

А ранее казахстанская теннисистка Юлия Путинцева 4 октября уверенно стартовала в квалификации крупного турнира серии WTA-1000, который проходит в Ухане (Китай). 

