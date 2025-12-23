"Наполи" в третий раз в истории выиграл Суперкубок Италии по футболу

В ночь на 23 декабря футбольный клуб "Наполи" стал обладателем Суперкубка Италии, переиграв в решающем матче "Болонью" со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

Героем финального поединка стал бразилец неаполитанского клуба – Давид Нерес, который в первом тайме открыл счет. А после перерыва вингер оформил дубль и принес трофей своим коллегам.

В итоге "Наполи" в третий раз берет Суперкубок Италии (1990, 2014), а для его наставника Антонио Конте это второй титул во главе клуба.

Полгода назад он привел свою дружину к чемпионству в Серии А.

Всего в своей тренерской карьере Конте добился успеха в 10 турнирах и с разными коллективами.

"Хотели преподнести этот трофей себе и фанатам в качестве подарка на Рождество. Выиграли скудетто, а теперь еще и Суперкубок у нескольких очень сильных команд. В этом году у нас появилось много новых игроков, но мы еще не готовы лидировать. Стремимся попасть в Лигу чемпионов и знаем, что это будет очень сложно. Знаем, что упорным трудом можно добиться многого. Гол Нереса стал чемпионским подвигом". Главный тренер "Наполи" Антонио Конте

После матча "Наполи" – "Болонья" президент Серии А Эцио Мария Симонелли известил, что Суперкубок Италии вернется к старому формату со следующего сезона.

В 2026 году трофей разыграют чемпион Италии и победитель Кубка страны.

На этот раз в соревнованиях принимали участие четыре команды, и встречи проходили на территории Саудовской Аравии.

В полуфинале "неаполитанцы" победили "Милан", а в другой игре "Болонья" была сильнее "Интера".