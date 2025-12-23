#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
515.02
604.22
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
515.02
604.22
6.5
Спорт

"Наполи" в третий раз в истории выиграл Суперкубок Италии по футболу

Футбол Победа Суперкубок, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 10:16 Фото: sscnapoli.it
В ночь на 23 декабря футбольный клуб "Наполи" стал обладателем Суперкубка Италии, переиграв в решающем матче "Болонью" со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

Героем финального поединка стал бразилец неаполитанского клуба – Давид Нерес, который в первом тайме открыл счет. А после перерыва вингер оформил дубль и принес трофей своим коллегам.

В итоге "Наполи" в третий раз берет Суперкубок Италии (1990, 2014), а для его наставника Антонио Конте это второй титул во главе клуба.

Полгода назад он привел свою дружину к чемпионству в Серии А.

Всего в своей тренерской карьере Конте добился успеха в 10 турнирах и с разными коллективами.

"Хотели преподнести этот трофей себе и фанатам в качестве подарка на Рождество. Выиграли скудетто, а теперь еще и Суперкубок у нескольких очень сильных команд. В этом году у нас появилось много новых игроков, но мы еще не готовы лидировать. Стремимся попасть в Лигу чемпионов и знаем, что это будет очень сложно. Знаем, что упорным трудом можно добиться многого. Гол Нереса стал чемпионским подвигом". Главный тренер "Наполи" Антонио Конте

После матча "Наполи" – "Болонья" президент Серии А Эцио Мария Симонелли известил, что Суперкубок Италии вернется к старому формату со следующего сезона.

В 2026 году трофей разыграют чемпион Италии и победитель Кубка страны.

На этот раз в соревнованиях принимали участие четыре команды, и встречи проходили на территории Саудовской Аравии.

В полуфинале "неаполитанцы" победили "Милан", а в другой игре "Болонья" была сильнее "Интера".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Мохамед Салах вырвал победу для Египта на Кубке Африки-2025
11:05, Сегодня
Мохамед Салах вырвал победу для Египта на Кубке Африки-2025
"Наполи" стал первым финалистом Суперкубка Италии-2025 по футболу
10:52, 19 декабря 2025
"Наполи" стал первым финалистом Суперкубка Италии-2025 по футболу
"Байер" впервые в своей истории завоевал Суперкубок Германии по футболу
10:46, 18 августа 2024
"Байер" впервые в своей истории завоевал Суперкубок Германии по футболу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: