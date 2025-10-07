Лучший снайпер сборной Нидерландов не может вылететь из Бразилии
31-летний нападающий "оранжевых" должен был присоединиться к своим коллегам по сборной уже несколько дней назад.
Однако Депай пока не может этого сделать. Лучший бомбардир в истории нидерландской команды остался без паспорта, который у него украли в Бразилии, и он не может покинуть пределы страны.
Фото: Instagram/Memphisdepay
В связи с этим Мемфис пропустит выездной матч отборочного цикла ЧМ-2026 против Мальты, который запланирован на 9 октября.
"Досадно, прежде всего, для Мемфиса, но и для нас тоже. Естественно, хочется начать сборы в полном составе. Но есть не зависящие от нас обстоятельства. Надеемся, что он сможет присоединиться к нам как можно скорее".Тренер сборной Нидерландов Роналд Куман.
Возможно, нападающий еще успеет прилететь на вторую игру голландской дружины 12 октября с Финляндией.
В данный момент Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) занимается подготовкой соответствующих документов для решения проблемы.
7 сентября представители "оранжевых" в рамках игр отбора ЧМ-2026 обыграли в гостях Литву со счетом 3:2.
Тогда Мемфис Депай оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории голландской сборной (52 гола).