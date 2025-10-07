Лучший снайпер сборной Нидерландов не может вылететь из Бразилии

У форварда бразильского футбольного клуба "Кориантиас" Мемфиса Депая на днях украли паспорт. В связи с этим лучший бомбардир в истории голландского футбола пропустит отборочный матч ЧМ-2026 против Мальты, сообщает Zakon.kz.

31-летний нападающий "оранжевых" должен был присоединиться к своим коллегам по сборной уже несколько дней назад.

Однако Депай пока не может этого сделать. Лучший бомбардир в истории нидерландской команды остался без паспорта, который у него украли в Бразилии, и он не может покинуть пределы страны.

Фото: Instagram/Memphisdepay

В связи с этим Мемфис пропустит выездной матч отборочного цикла ЧМ-2026 против Мальты, который запланирован на 9 октября.

"Досадно, прежде всего, для Мемфиса, но и для нас тоже. Естественно, хочется начать сборы в полном составе. Но есть не зависящие от нас обстоятельства. Надеемся, что он сможет присоединиться к нам как можно скорее". Тренер сборной Нидерландов Роналд Куман.

Возможно, нападающий еще успеет прилететь на вторую игру голландской дружины 12 октября с Финляндией.

В данный момент Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) занимается подготовкой соответствующих документов для решения проблемы.

7 сентября представители "оранжевых" в рамках игр отбора ЧМ-2026 обыграли в гостях Литву со счетом 3:2.

Тогда Мемфис Депай оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории голландской сборной (52 гола).